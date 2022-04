Belkin mettrait l'alimentation sans fil à la portée de tous

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Dans un monde rempli de connectivité Wi-Fi et 5G, il y a une chose en haut de la liste des souhaits de chacun, l'alimentation électrique sans fil.

Alors que l'idée de faire courir des câbles Ethernet jusqu'à chacun de nos appareils intelligents semble complètement archaïque, nous sommes toujours coincés avec des câbles d'alimentation disgracieux pour presque tous les appareils de nos maisons.

Une startup israélienne appelée Wi-Charge veut changer cela en transmettant de l'énergie par voie aérienne aux appareils des maisons, des bureaux et des espaces commerciaux.

TechCrunch rapporte que Wi-Charge a signé un accord mystérieux avec Belkin, et que son premier appareil d'alimentation sans fil devrait être disponible dans le courant de l'année.

Ori Mor, directeur commercial et fondateur de Wi-Charge, a déclaré : "Lorsque les gens parlent de la recharge sans fil, ils parlent de la recharge de proximité. En 2018, nous avons reçu un prix CES Best of Innovation pour avoir rechargé un iPhone à quelques mètres de distance, mais il s'agissait d'un émetteur encombrant. Nous avons poursuivi pendant quelques années encore pour le miniaturiser. Aujourd'hui, nous déployons enfin notre technologie."

"Je ne peux pas vous dire exactement ce que Belkin lance, ce qui est dommage, car c'est un produit de consommation de premier plan. Belkin est super intéressant à cause de plusieurs choses : C'est une entreprise grand public qui est super agressive sur le calendrier, et ils ont choisi une application parfaite. "

Dans un communiqué de presse publié par Wi-Charge, Brian Van Harlingen, directeur technique de Belkin, a déclaré : "Nous sommes ravis de découvrir tout le potentiel de la technologie inégalée de recharge sans fil par voie aérienne de Wi-Charge. L'avenir du chargement est en train de passer du filaire au sans fil depuis des années maintenant et nous prévoyons que le chargement sans fil par voie aérienne accélérera cette évolution."

Il est important de noter que Wi-Charge transmet jusqu'à un watt de puissance pour le moment, ce qui ne semble pas beaucoup, mais qui est apparemment 1 000 fois plus élevé que n'importe quel concurrent.

Il ne fonctionne pas non plus comme le Wi-Fi, car inonder votre maison d'énergie sans fil aurait probablement des effets secondaires désagréables. Au lieu de cela, Wi-Charge transmet un faisceau infrarouge focalisé à une unité réceptrice et affirme que "100 % de la puissance qui quitte l'émetteur atteint le récepteur".

Ainsi, avec des téléphones comme le Honor Magic 4 qui profitent d'une recharge de proximité de 100 watts, qu'êtes-vous censé faire avec un watt ?

La réponse est probablement l'IoT et les appareils de maison intelligente qui utilisent beaucoup d'énergie pendant de courtes périodes, mais passent la plupart de leur temps en mode veille. De bons exemples sont une serrure de porte intelligente ou une brosse à dents électrique.

Ces appareils pourraient abriter une petite batterie qui se recharge lentement par voie aérienne, garantissant qu'ils disposent toujours de suffisamment d'énergie lorsqu'ils sont nécessaires, sans jamais avoir besoin d'être branchés.

Belkin reste très discret à ce stade, mais nous sommes impatients de voir ce qu'il a en réserve.

Écrit par Luke Baker.