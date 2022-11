La caméra 2K Pro 5S d'Arlo coûte 250 $ et sera bientôt en vente.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Arlo a annoncé sa dernière caméra de sécurité, baptisée Pro 5S 2K. Elle coûtera 249,99 $ et sera reliée au système de sécurité domestique Arlo existant.

La nouvelle caméra utilise le système de sécurité déjà existant d'Arlo et apporte beaucoup à la fête. Elle prend notamment en charge l'enregistrement vidéo 2K avec HDR, ainsi qu'un projecteur et une sirène intégrés pour les moments où vous devez faire sentir votre présence.

Il fait également partie d'un produit plus vaste, le système de sécurité domestique étant pris en charge via une connexion SecureLink. Arlo affirme que cela garantit une connexion solide, même en cas de coupure de courant ou d'Internet.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

En parlant d'énergie, Arlo affirme également que la caméra Pro 5S 2K est alimentée par une batterie dont l'autonomie est jusqu'à 30 % supérieure à celle de l'Arlo Pro 4, avec un tout nouveau mode de faible consommation conçu pour permettre de recharger l'appareil moins souvent.

Pocket-lint plante 1 000 arbres supplémentaires avec Resideo Par Stuart Miles · 14 Peut 2020 Nous avons planté 1000 arbres grâce à vous

Parmi les autres caractéristiques notables, citons un angle de vue de 160 degrés, une vision nocturne en couleur et un système audio bidirectionnel au cas où vous auriez besoin de parler à quelqu'un. Arlo a également donné à la Pro 5S 2K le support du Wi-Fi 5GHz ou 2.4GHz, vous pouvez donc vous attendre à une connexion plus forte que certains autres modèles, ce qui est toujours une bonne nouvelle pour ceux qui ont des maisons plus grandes.

Si tout cela ressemble à quelque chose que vous voulez apposer chez vous, vous pouvez le faire. Il sera mis en vente pour 249,99 $ à partir du 6 décembre et sera disponible chez Best Buy et sur le site Web d'Arlo, nous dit-on. Vous aurez même la possibilité de choisir entre les couleurs noir et blanc lors de votre commande.

Écrit par Oliver Haslam.