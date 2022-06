Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Arlo a introduit deux caméras de sécurité améliorées au Royaume-Uni.

Les caméras Arlo Pro 4 XL et Ultra 2 XL sont toutes deux conçues pour une utilisation en extérieur et offrent une durée de vie prolongée de la batterie, avec une protection d'un an sur une seule charge.

La Pro 4 XL est également deux fois plus rapide à installer, affirme Arlo. Elle dispose désormais d'une connectivité "directe au Wi-Fi" et d'une configuration par code QR.

Elle peut zoomer jusqu'à 12x, capture en 2K HDR, et est dotée d'un projecteur intégré et d'un mode de vision nocturne en couleur.

Le champ de vision est de 160 degrés et une sirène intégrée peut avertir les intrus.

squirrel_widget_12852948

L'Ultra 2 XL offre également une autonomie de 365 jours, mais augmente la qualité vidéo à 4K HDR. Le champ de vision est également plus large, évalué à 180 degrés.

La connectivité est similaire à celle de la Pro 4 XL en ce sens qu'elle se connecte directement au Wi-Fi de votre maison, et elle dispose également d'un projecteur intégré et d'une vision nocturne en couleur.

Le son bidirectionnel est également pris en charge sur l'Ultra 2 XL, de sorte que vous pouvez parler aux personnes repérées sur la caméra et vice versa.

squirrel_widget_12852949

Les deux caméras enregistrent des vidéos sur le cloud si vous souscrivez à l'abonnement de surveillance de sécurité avancée d'Arlo à 2,79 £ par mois.

Écrit par Rik Henderson.