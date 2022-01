Le système de sécurité Arlo ajoute des capteurs polyvalents et un clavier NFC pour une protection complète de la maison

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Arlo a annoncé l'Arlo Security System, la dernière pièce du puzzle pour faire passer l'entreprise des caméras à la sécurité complète de la maison.

Le nouveau système prévoit l'introduction d'un capteur qui peut être ajouté sans fil aux fenêtres ou aux portes, ainsi qu'une gamme de fonctions améliorées.

Le capteur détectera également les mouvements, les fuites d'eau, les changements de lumière ou de température, la fumée ou le CO2, ce qui signifie qu'il peut être déployé pour répondre aux besoins du client - et installé sans fil.

Conçu pour une installation de bricolage, le système de sécurité Arlo rassemblera tous les fils des produits Arlo pour une protection complète de la maison, en le complétant avec un clavier, qui est également la plaque tournante du système.

Le clavier permettra d'armer et de désarmer, mais intègre également plus de capteurs et une sirène, tout en prenant également en charge NFC, ce qui signifie que vous pourrez armer et désarmer en appuyant sur votre téléphone, ce qui devrait faciliter l'utilisation.

Arlo dit que le système utilisera ArloRF pour la connectivité afin de fournir une portée plus longue et un cryptage plus fort, pour une plus grande tranquillité d'esprit.

En plus du nouveau matériel, Arlo a également annoncé qu'il prendrait en charge Matter , dans le but d'offrir une compatibilité transparente entre les produits de maison intelligente de différentes marques.

Le système de sécurité Arlo sera compatible avec les caméras existantes et fonctionnera avec les plans d'abonnement Arlo Secure.

Nous ne savons pas exactement quand il sera disponible ou à quel prix, mais nous nous attendons à ce qu'il soit d'abord lancé aux États-Unis.