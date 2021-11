Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Arlo a introduit aux États-Unis une caméra de sécurité Arlo Go de deuxième génération qui fonctionne à la fois avec le LTE et le Wi-Fi. Il a même un GPS.

Si vous vivez dans une zone sans Wi-Fi mais que vous avez toujours accès à la connectivité cellulaire, la caméra Arlo Go 2 LTE/Wi-Fi à 250 $ pourrait vous convenir. Il peut aller sur une grange, un hangar ou un autre endroit éloigné. Il est doté dune résistance aux intempéries, dun enregistrement vidéo Full HD 1080p et dune batterie rechargeable et remplaçable.

Arlo affirme que les batteries de lappareil photo dureront jusquà trois mois si vous utilisez LTE, et jusquà huit mois si vous utilisez le Wi-Fi - mais tout dépend de la fréquence à laquelle lappareil photo est activé, bien sûr. Les autres nouvelles fonctionnalités de lArlo Go 2 incluent le GPS pour que vous puissiez le retrouver si vous le perdez, un projecteur pour les événements nocturnes et un son amélioré qui vous permet davoir des conversations en temps réel. LArlo Go de première génération propose un système push-to-talk.

Gardez à lesprit que lArlo Go coûtait 400 $ lors de son lancement, quil ne prenait pas en charge le Wi-Fi et quil nétait enregistré quen 720p.

Arlo

Le seul inconvénient dArlo Go 2 est que vous avez besoin dun abonnement Arlo Secure si vous souhaitez accéder facilement aux séquences enregistrées enregistrées dans le cloud ou utiliser la détection de personne, danimal et de véhicule de la caméra. Il existe un essai gratuit de trois mois, mais la version de base du service coûte 3 $ par mois pour une caméra. Le Go 2 peut enregistrer sur une carte microSD, mais cela signifie que vous devrez sortir cela chaque fois que vous voulez voir vos images. Non merci.

Enfin, pour cette connexion LTE, vous aurez besoin dun forfait cellulaire de Verizon. Cela commence à 5 $ par mois pour lajout de la caméra à un plan de données partagé et va jusquà 20 $ par mois pour des données illimitées. Arlo promet de rendre lArlo Go 2 disponible auprès dun plus grand nombre de transporteurs dans le courant de 2022.

Les caméras Arlo prennent en charge les appareils Alexa et Google Assistant et fonctionnent également avec IFTTT.

