(Pocket-lint) - Arlo a lancé quelques nouveaux plans dabonnement pour ses systèmes de sécurité domestique intelligents qui ajoutent des fonctionnalités supplémentaires et la possibilité de stocker jusquà des enregistrements 4K dans le cloud.

Bien quil offre une connectivité gratuite pour ses caméras intelligentes et ses sonnettes vidéo, cela ne sétend quaux notifications et à la diffusion en direct.

Au lieu de cela, un nouveau plan Secure ou Secure Plus est requis pour des fonctionnalités améliorées. Chacun remplace les plans Arlo Smart équivalents.

Secure coûte 2,99 £ par mois pour un seul appareil, ou 9,99 £ pour les appareils "illimités". Il peut stocker des vidéos 1080p dans le cloud jusquà 30 jours et offre toutes sortes de technologies dintelligence artificielle supplémentaires, y compris la détection de personnes, de véhicules et danimaux en plus de la détection de mouvement de la caméra.

Vous bénéficiez également dune détection de colis, de zones dactivité cloud, dun service dappel automatique damis et dun remplacement en cas de vol.

Le plan Secure Plus coûte 14,99 £ par mois, ce qui ajoute un enregistrement vidéo 4K, un stockage dans le cloud jusquà 60 jours et une garantie prolongée pour vos appareils.

Arlo propose un certain nombre de caméras de sécurité et de sonnettes intelligentes pour la maison au Royaume-Uni, un peu comme aux États-Unis. Il sagit notamment de la sonnette vidéo sans fil Arlo Essential et de la caméra intérieure Arlo Essential .

Vous pouvez consulter certaines des options de caméra dans notre guide de comparaison pratique ici .