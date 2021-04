Arlo: "Le moment est venu de ramener le programme Works with Arlo"

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Arlo a confirmé à Pocket-lint que le programme Works with Arlo sera ressuscité en 2021. Adrienne Sharkey-Perves, directrice marketing chez Arlo, a confirmé les détails sur le podcast Pocket-lint.

Arlo a initialement annoncé le programme Works with Arlo en janvier 2019 lors du Consumer Electronics Show organisé chaque année à Las Vegas.

Cétait le premier indicateur quArlo cherchait à sétendre au-delà de la prise en charge des appareils propriétaires, pour devenir une plate-forme de maison intelligente à part entière, avec la possibilité de contrôler également des appareils tiers.

Depuis cette annonce, cependant, il ne sest pas passé grand-chose sur Works with Arlo. Alors quArlo a constaté un rafraîchissement positif dans les caméras quil propose, y compris une sonnette vidéo, les ambitions de la plate-forme semblent avoir été en veilleuse.

Quand est le Black Friday 2021? Les meilleures offres du Black Friday US seront ici Par Maggie Tillman · 7 Décembre 2020 Ah, cest encore la saison. La saison des soldes de Noël!

Lorsquon lui a demandé ce quil était advenu de Works with Arlo sur le podcast Pocket-lint , Sharkey-Perves a répondu: "Cest donc un programme que nous rapportons cette année, nous avons dû le mettre en attente pendant un certain temps car nous voulions nous concentrer sur notre offre principale. "

Ces offres de base incluent des éléments tels que la facturation back-end et les services dabonnement, ainsi que la façon dont les notifications peuvent être personnalisées pour améliorer lexpérience client.

«Nous arrivons maintenant à une bonne place avec notre plate-forme de sécurité intelligente que nous pensons que le moment est venu de ramener le programme Works with Arlo et il y a donc un certain nombre dinitiatives en cours pour compléter cela», a déclaré Sharkey-Perves.

Cela va être une excellente nouvelle pour ceux qui ont investi dans le système Arlo et y voient leur plate-forme principale pour la maison intelligente.

Le marché de la maison intelligente a évolué depuis 2019 et loffre dArlo a également changé. Lorsque lannonce a été faite, la plupart des appareils Arlo étaient connectés à un hub Arlo et offraient un stockage cloud gratuit.

Arlo a poussé son service dabonnement Arlo Smart au cours des deux dernières années, tout en proposant également un certain nombre dappareils qui nont pas besoin dun hub, mais qui se connecteront directement au Wi-Fi sous le label Arlo Essentials.

Works with Arlo a initialement mis en évidence des marques telles que Bose, Hue, LIFX, Schlage, Sonos et Yale comme partenaires compatibles, bien que rien nait été dit sur la façon dont le programme fonctionnerait avec ces appareils.

Pour une ampoule Hue, par exemple, il est facile de voir comment le mouvement détecté sur une caméra extérieure pourrait être utilisé pour allumer une ampoule Hue à lintérieur, mais pour des marques comme Bose et Sonos, cest un peu plus obscur - à moins que vous ne regardiez autoriser les notifications via ces appareils.

Le grand défi auquel Works with Arlo sera confronté est de convaincre les gens quils ont besoin dune autre plate-forme de maison intelligente. Google Assistant, Samsung SmartThings, Amazon Alexa et Apple HomeKit sont tous pris en charge par Arlo et parfaitement capables de créer déjà ces réseaux domestiques interconnectés.

Reste à voir exactement comment Arlo va se différencier. Arlo est un grand nom des caméras de sécurité intelligentes, mais cest un marché avec de nombreuses options. Avoir une plate-forme peut faire une différence, vous permettant de posséder lexpérience pour les clients - et une fois que quelquun utilise votre plate-forme, il est peu probable quil quitte.

Vous pouvez en savoir plus sur ce quArlo avait à dire sur le podcast Pocket-lint, épisode 96.

Écrit par Chris Hall.