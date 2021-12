Apple pourrait ajouter Touch ID à une télécommande pour maison intelligente Apple TV

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple pourrait à nouveau réinventer la télécommande Apple TV , en intégrant sa technologie Touch ID dans le contrôleur, selon un nouveau brevet.

Comme repéré pour la première fois par Patently Apple , Apple a obtenu un brevet pour une "télécommande couvrant la télévision, les appareils domestiques, les portes, les appareils électroménagers et plus" avec authentification biométrique. On suppose que cette télécommande serait pour Apple TV, mais Apple pourrait également imaginer une télécommande HomeKit avec Touch ID.

La confusion vient du fait que le brevet est en fait un brevet d'utilité - pas un brevet de conception - donc il n'y a pas d'images de l'appareil incluses.

Au lieu de cela, le brevet décrit l'idée d'Apple - principalement le "système biométrique inclus avec une télécommande". La télécommande comporterait un ou deux capteurs Touch ID et pourrait être utilisée pour l'Apple TV ou la domotique intelligente. Il peut également comporter plusieurs types d'authentification biométrique.

Voici l'abrégé du brevet :

« Un dispositif électronique ayant au moins un réglage opérationnel, tel qu'un réglage de puissance, avec au moins un premier état et un deuxième état. Le dispositif électronique peut également comprendre un contrôleur d'accès qui peut recevoir des données d'état et des données d'autorisation d'une source externe telle en tant que télécommande. Le contrôleur d'accès peut activer un état du réglage opérationnel lors de la réception de données d'autorisation appropriées reçues de ou liées à la sortie d'au moins un capteur biométrique associé à la télécommande."

Le brevet mentionne également une intégration possible avec des fonctionnalités de contrôle parental pour restreindre ce que les enfants peuvent faire avec la télécommande.

Gardez simplement à l'esprit que les brevets d'Apple ne se concrétisent pas toujours sous la forme d'un produit de consommation que vous pouvez acheter. Néanmoins, il est intéressant de voir ce que la société basée à Cupertino envisage, y compris les mouvements potentiels qu'elle pourrait planifier dans l'industrie de la maison intelligente.