Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Bien quApple ait positivement ignoré la maison intelligente lors de son dernier événement en septembre , il semble être sur le point de fournir une mise à jour logicielle importante pour le HomePod et le HomePod mini .

Cest selon MacRumors , qui suggère que la mise à jour du logiciel HomePod 15, brièvement évoquée lors de la WWDC21, est en cours de préparation pour une arrivée à partir de la semaine prochaine – peut-être aux côtés diOS 15 et de watchOS 8 le 20 septembre.

Selon les informations glanées dans la version Release Candidate de HomePod 15, le point de vente suggère que la mise à jour sera disponible pour HomePod et HomePod mini, et, mis à part les corrections de bugs et les améliorations de stabilité habituelles, il y a beaucoup de changements.

La principale caractéristique des petits haut-parleurs intelligents de lentreprise est la possibilité de définir un seul ou une paire comme haut-parleur par défaut pour Apple TV 4K , ce qui signifie que vous naurez pas à contourner manuellement les propres haut-parleurs de votre téléviseur lorsque vous vous asseyez pour regarder quelque chose.

Meilleures offres Amazon US Prime Day 2021: certaines offres sont toujours en vigueur Par Maggie Tillman · 16 Septembre 2021

Avec la mise à jour, les utilisateurs auront la possibilité dutiliser Siri pour allumer Apple TV, faire des demandes de films et démissions de télévision et contrôler la lecture, avec lassistant vocal désormais également capable dajuster son volume de réponse en fonction de lenvironnement de la pièce et du niveau de parole. de lutilisateur.

Ce ne sont pas seulement les mises à jour liées à la télévision quApple apporte à ses haut-parleurs intelligents. Les commandes de lecture multimédia apparaîtront désormais automatiquement sur lécran de verrouillage de liPhone lorsquun HomePod mini joue à proximité, tandis que les utilisateurs peuvent désormais modifier le niveau des basses.

Les appareils HomePod deviendront également un peu plus intelligents dans le contrôle de la maison. Avec HomePod 15, Siri pourra contrôler les appareils domestiques intelligents à des moments précis (comme éteindre les lumières en 10 minutes, selon MacRumors), la commande vocale étant également étendue aux accessoires HomeKit compatibles.

Pour ceux qui utilisent HomeKit Secure Video sur leurs caméras de sécurité intelligentes, la nouvelle mise à jour apportera également une détection de colis, vous aidant à identifier rapidement quand un colis est et nest plus à votre porte.

Donc, en bref, la mise à jour HomePod est assez substantielle - et cela ne peut être quune bonne chose pour un domaine quApple a quelque peu négligé ces dernières années.

Cependant, cela ne signifie pas que la version finale débarquera avec toutes les fonctionnalités initialement proposées par Apple aux bêta-testeurs, avec Apple Music Lossless Audio et Spatial Audio avec Dolby Atmos non déployé avec HomePod 15.

La société a déjà déclaré que ces fonctionnalités audio arriveront sur les appareils HomePod avant la fin de lannée, alors attendez-vous à les voir dans lune des plus petites versions de la nouvelle mise à jour logicielle.