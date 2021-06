Le SmartThermostat dEcobee est le premier appareil tiers qui fonctionne avec Siri - et dautres suivront

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - LEcobee SmartThermostat avec commande vocale est le premier appareil tiers annoncé qui prend en charge nativement Siri dApple.

Apple a clairement décidé quil devait ouvrir la prise en charge de Siri à davantage dappareils et de services pour réussir dans la maison intelligente, tandis que la société a déclaré quelle introduirait également le traitement vocal Siri sur lappareil pour améliorer les performances et répondre davantage aux problèmes de confidentialité.

Il ne fait aucun doute que Siri lui -même et l écosystème HomeKit sont tombés à la troisième place derrière les écosystèmes de maison intelligente Amazon Alexa et Google Assistant.

Apple souhaite désormais renforcer les options dutilisation de Siri avec dautres appareils ainsi que les capacités de son système dapplications HomeKit/Home.

La fonctionnalité arrive "plus tard cette année" et sappliquera également à lexistant. Ecobee SmartThermostat avec commandes vocales. Vous avez également besoin dun Apple HomePod ou HomePod mini et, comme vous vous en doutez, il sactivera avec la commande vocale habituelle "Hey Siri".

Nous nous attendons toujours à ce quApple remplace le HomePod dorigine, désormais abandonné, par le HomePod 2 , dautant plus quApple semble vouloir étendre ses fonctions de maison intelligente du HomePod mini. Alors que le HomePod dorigine se concentrait sur le son, il semble maintenant que laccent soit désormais mis sur un hub de maison intelligente comme un appareil Amazon Echo ou Google Home.

Apple a confirmé quil prendrait également encharge la norme dinteropérabilité Matter, qui est également prise en charge par Amazon, Google et Samsung. Il a également annoncé HomeKeys, qui peut mettre une clé de verrouillage dhôtel ou de maison dans votre Apple Wallet .

écureuil_widget_4937199

Écrit par Dan Grabham.