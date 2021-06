Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple pourrait dévoiler un nouveau système dexploitation lors de sa conférence mondiale des développeurs ce mois-ci.

Mercredi, la société de Cupertino a publié uneoffre demploi pour un ingénieur iOS senior travaillant sur Apple Music. Comme repéré pour la première fois par Javier Lacort , la liste comprenait deux mentions de homeOS, vraisemblablement un système dexploitation qui navait pas encore été annoncé. Apple a depuis supprimé homeOS de la liste et la remplacé par HomePod. Voici ce que le passage complet disait à lorigine :

"Vous travaillerez avec des ingénieurs système à travers Apple, apprendrez le fonctionnement interne diOS, watchOS, tvOS et homeOS, et optimiserez votre code pour des performances comme seul Apple peut le faire. Rejoignez notre équipe et faites une réelle différence pour la musique amoureux du monde entier », lit-on dans la publication, selon MacRumors. Plus tard, il a déclaré: "Léquipe Apple Music‌ Frameworks possède la pile technologique qui permet lexpérience ‌Apple Music‌ intégrée au système sur toutes nos plates-formes mobiles: iOS, watchOS et homeOS."

Il y a beaucoup à déballer ici. Premièrement, il est possible quApple annonce homeOS à la WWDC 2021 en tant que nouveau système dexploitation pour les appareils domestiques intelligents. Mais, comme l a noté 9to5Mac, les haut-parleurs intelligents dApple, le HomePod et le HomePod mini, exécutent tous deux une variante de tvOS, le système dexploitation également utilisé pour alimenter ses nouveaux décodeurs Apple TV. Peut-être que les haut-parleurs ont leur propre système dexploitation.

La conférence des développeurs dApple commence la semaine prochaine. Il devrait également annoncer des mises à jour de ses autres systèmes dexploitation, y compris iOS 15 et MacOS 12, donc une annonce homeOS ne serait pas un choc complet.

Pour plus de rumeurs sur la WWDC 2021, consultez notre guide .

Écrit par Maggie Tillman.