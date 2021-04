Apple envisage la boîte Apple TV avec haut-parleur et appareil photo, écran intelligent de type Echo Show

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple pourrait envisager une variante de l Apple TV , qui propose un haut-parleur et un appareil photo, ce qui en fait un appareil tout-en-un pour se connecter à un téléviseur. La société envisagerait également de fusionner le HomePod avec un écran iPad pour rivaliser avec Amazon Echo Show.

La proéminence dApple dans les foyers a été plutôt atténuée: alors quelle domine le marché des tablettes avec liPhone et occupe une grande partie du marché des smartphones avec liPhone, en ce qui concerne les appareils domestiques - Apple TV et HomePod , la société ne la pas été. à succès.

Des sources parlant à Bloomberg - souvent fiables pour les futurs plans dApple - suggèrent quApple envisage un certain nombre doptions pour combler le déficit dans ce segment.

Le premier est un appareil Apple TV rafraîchi qui intègre un haut-parleur et dispose dune caméra pour FaceTime. Labsence décran pour cet appareil suggérerait que vous êtes censé le connecter à un téléviseur existant, apportant les avantages de la connectivité, du streaming via la plate-forme Apple, dune qualité sonore améliorée et des appels vidéo.

Cela ressemble un peu au Roku Streambar , un appareil qui offre des services de streaming via une barre de son compacte, conçu pour augmenter loffre de votre téléviseur à partir dun seul boîtier.

La caméra, cependant, soulève plus de questions que de réponses en ce qui concerne la mise en œuvre, bien que les haut-parleurs du téléviseur conseillent souvent de les placer au niveau de vos oreilles - ce qui pourrait également placer la caméra à la bonne hauteur pour FaceTime.

Lavantage serait de tirer parti dun service Apple populaire - FaceTime - tout en plaçant Apple TV en lice pour fournir tous les services de streaming TV et éloigner les utilisateurs de Roku ou de Fire TV.

Le deuxième appareil dont nous avons entendu parler auparavant, mettant un écran sur un HomePod pour créer la version Apple de lEcho Show.

Bloomberg dit quil comportera un bras robotique, de sorte que liPad puisse vous suivre dans la pièce, de la même manière que le dernier Echo Show 10 . Encore une fois, ce serait idéal pour FaceTime et donnerait à Apple un appareil domestique qui fait plus que simplement jouer de la musique.

Il ny a aucune confirmation que lun ou lautre de ces appareils arrivera sur le marché et Apple est confronté à certains défis ici. Google et Amazon dominent cet espace avec des appareils abordables, une large interopérabilité avec des appareils et des services tiers, alors que les antécédents dApple nont pas été aussi solides à cet égard.

Écrit par Chris Hall.