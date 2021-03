Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le mini haut-parleur intelligent Apple HomePod dispose dun capteur de température et dhumidité dans sa coque, bien que les utilisateurs ne soient jusquà présent pas en mesure de profiter des avantages du composant caché.

Cest selon un nouveau rapport de Bloomberg , la découverte confirmée dans un démontage par iFixit, qui indique que le capteur auparavant secret est placé à lécart des autres composants internes de lenceinte afin de mesurer efficacement la température externe.

Le capteur exact est identifié comme un capteur numérique dhumidité et de température HDC2010 de 1,5 mm x 1,5 mm de Texas Instruments, Apple aurait discuté de son utilisation en interne. On pense quil pourrait éventuellement être utilisé pour fournir des informations à dautres appareils de la maison intelligente, tels que des thermostats ou des ventilateurs.

En théorie, il pourrait être en mesure de fournir des informations sur la température ambiante à un autre appareil et de le laisser sajuster en conséquence. Étant donné que le HomePod mini est lun des rares appareils `` hub à prendre en charge Thread , ces intégrations avec dautres appareils domestiques intelligents de lécosystème HomeKit devraient également être plus sécurisées, rapides et efficaces que certaines alternatives.

Bien sûr, ce nest pas la première fois que nous voyons un tel capteur dans un appareil domestique intelligent. Echo Plus de deuxième génération dAmazon en a présenté un, tout comme le plus récent Echo Dot de quatrième génération, les deux pouvant être utilisés pour aider à déclencher les routines Alexa. Le Google Nest Hub - annoncé la semaine dernière - mesurera également la température ambiante pendant le sommeil dun utilisateur.

La question la plus pertinente serait donc liée au moment où Apple envisage de «mettre en marche» le capteur de température.

Cependant, dans cet esprit, il convient de souligner quil nest pas tout à fait rare de voir des puces et dautres bits matériels inclus dans des appareils et ensuite jamais utilisés. Sonos, par exemple, a inclus deux microphones dans son haut-parleur Play Five 2015 qui nont jamais été exploités.

Cest certainement une question à suivre, quoi quil en soit, et quelque chose sur lequel Apple pourrait sétendre à un moment donné en 2021.

HomeKit et HomePod ont été léléphant dans la pièce lors des récentes keynotes Apple, mais, avec le HomePod original maintenant officiellement arrêté , le géant de Cupertino pourrait être prêt à profiter du nouveau départ.

Écrit par Conor Allison.