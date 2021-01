Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a déployé iOS 14.4 avec une mise à jour complémentaire pour son HomePod mini , permettant la fonction de transfert ultra-large bande (UWB) permettant aux iPhones équipés de U1 de passer facilement de la musique, des appels et des podcasts entre les deux.

La fonction de transfert ultra-large bande a été annoncée aux côtés du HomePod mini, Apple faisant la promotion dune version fin 2020. Bien que la société basée à Cupertino ait raté ce délai, elle tient désormais sa promesse.

Par défaut, le HomePod mini installe automatiquement les nouvelles mises à jour logicielles, mais vous pouvez rechercher des mises à jour dans lapplication Home.

Le HomePod et le HomePod mini pourraient déjà transmettre de la musique, mais le mini haut-parleur dispose dune puce ultra-large bande U1 qui rend plus transparent le transfert de contenu depuis un iPhone 12 ou un iPhone 11. Les capacités U1 supplémentaires introduisent également un retour visuel et haptique et offrez la possibilité dafficher des suggestions découte lorsque votre téléphone est à proximité du haut-parleur.

La fonctionnalité améliorée U1 affichera également les commandes multimédias sur votre iPhone sans que vous ayez besoin de le déverrouiller au préalable.

Vous avez besoin dun HomePod mini avec le dernier logiciel et dun iPhone équipé U1, tel que liPhone 11 ou liPhone 12, exécutant iOS 14.4 pour utiliser la fonction de transfert ultra large bande dApple. Gardez à lesprit que le HomePod na pas la puce U1 requise.

Écrit par Maggie Tillman.