(Pocket-lint) - Apple a publié iOS 14.1 pour liPhone et pour le HomePod. Ces mises à jour logicielles apportent de nouvelles fonctionnalités et améliorations. Ils peuvent être téléchargés gratuitement sur tous les appareils éligibles.

Le plus gros changement est Intercom, annoncé lors de lévénement dApple en octobre . Il est désormais disponible pour tous les modèles HomePod. Avec Intercom, vous pouvez envoyer des messages audio en temps réel dun HomePod à un autre, sils sont dans la même maison. Pour mettre à jour votre HomePod vers iOS 14.1 , accédez à lapplication Maison sur votre appareil iOS: Appuyez sur licône Maison> Appuyez sur Paramètres daccueil> appuyez sur Mise à jour du logiciel> Appuyez sur Mettre à jour (Tout).

À terme, vous pourrez utiliser la fonction dinterphone de HomePod avec vos appareils iOS, y compris iPhone, iPad, AirPods, Apple Watch et CarPlay, via la famille iCloud, afin que vous puissiez enregistrer et relayer un message nimporte où.

En tant quutilisateur HomePod, vous pouvez également désormais obtenir des suggestions de cartes lorsque vous demandez à Siri un emplacement spécifique, et vous pouvez ouvrir les résultats de recherche à partir de HomePod sur votre iPhone via Handoff. Apple a également mis à jour la fonction de minuterie et dalarme sur le HomePod, afin de vous permettre de modifier les paramètres de tous vos HomePod à laide de Siri. Vous pouvez même définir une chanson dApple Music comme alarme.

Enfin, avec iOS 14 et le logiciel HomePod 14.1, Apple vous permet de modifier vos applications de musique, de podcasts et de livres audio par défaut.

Voici la liste complète des changements dans les notes de publication dApple:

HomePod mini Configurez et transférez automatiquement vos paramètres Apple ID, Apple Music, Siri et Wi-Fi vers le HomePod mini.

Siri Les suggestions Siri apparaissent dans Maps lorsque vous demandez au HomePod des informations sur un emplacement. Les demandes de recherche Web adressées à HomePod peuvent être envoyées depuis HomePod vers votre iPhone. Siri peut désormais arrêter les alarmes, les minuteries et les médias sur les haut-parleurs HomePod. Prise en charge de la reconnaissance vocale pour les podcasts pour plusieurs utilisateurs à la maison.

Interphone Demandez au HomePod de faire des annonces sur dautres haut-parleurs HomePod dans toute votre maison. Interphone avec tous les haut-parleurs HomePod. Interphone avec un HomePod dans une pièce ou une zone spécifique.

Autre: Ajoutez de la musique à vos alarmes et réveillez-vous avec votre chanson, liste de lecture ou station de radio personnelle dApple Music. Résout un problème où les paires stéréo peuvent parfois jouer de manière désynchronisée. Améliore la fiabilité lors de lutilisation de Siri pour contrôler plusieurs haut-parleurs. Optimise les performances de Siri.



Écrit par Maggie Tillman.