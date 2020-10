Prise en charge de Dolby Atmos HomePod bientôt disponible

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le support Dolby Atmos arrivera sur le HomePod Apple dorigine dans les semaines à venir selon Apple via une mise à jour logicielle.

La nouvelle fonctionnalité confirmée en même temps que la société a annoncé un nouveau HomePod mini plus petit, profitera de la capacité du plus grand haut-parleur à créer une scène sonore virtuelle.

Les utilisateurs qui connectent leur HomePod à l Apple TV pourront bénéficier de la nouvelle fonctionnalité, que lon pense surnommée «Home cinéma avec Apple TV 4K» sur tous les contenus Dolby Atmos.

Actuellement, les utilisateurs ne peuvent créer quune expérience sonore stéréo, virtuelle 5.1 ou virtuelle 7.1, mais la nouvelle mise à jour ajoutera la prise en charge virtuelle de Dolby Atmos au mixage.

Et les utilisateurs nont besoin que dun seul HomePod, bien quApple ait confirmé que le fait davoir deux haut-parleurs HomePod connectés en tant que paire stéréo offrirait une expérience meilleure et plus immersive.

Le HomePod dorigine bénéficiera également dun certain nombre de nouvelles fonctionnalités logicielles annoncées pour le HomePod mini, y compris la nouvelle fonctionnalité Apple Intercom qui permettra aux utilisateurs de parler via le HomePod via le système "Apple Announce" pour iOS afin déconomiser les cris en haut de leur voix que le dîner est sur la table.

Malheureusement, la nouvelle fonctionnalité Dolby Atmos ne sera pas disponible sur le HomePod mini nouvellement annoncé.

Les utilisateurs pourront toujours coupler deux mini haut-parleurs HomePod pour créer une paire stéréo, cependant, le nouveau haut-parleur nest pas assez puissant pour créer la scène sonore virtuelle pour les films ou offrir le support Dolby Atmos.

Le nouveau HomePod mini sera cependant livré avec une nouvelle fonctionnalité qui utilise la puce U1 dApple pour permettre un transfert plus transparent entre les iPhones pris en charge par U1 (iPhone 11 Pro et plus) et le haut-parleur.

Le nouveau HomePod mini est disponible en pré-commande à partir du vendredi 6 novembre et coûtera 99 $ aux États-Unis et 99 £ au Royaume-Uni. Il commencera à être expédié la semaine du 16 novembre.

