Le mini haut-parleur HomePod plus petit dApple est ici et ne coûte que 99 $

(Pocket-lint) - Apple a annoncé un nouveau HomePod. Appelé HomePod mini, cest un haut-parleur intelligent plus petit et plus compact .

Il ressemble en fait au HomePod pleine taille dApple, avec un extérieur en tissu maillé dans les couleurs noir et blanc. Mais il a une forme plus courte et plus sphérique et un petit écran sur le dessus pour montrer les lumières et les commandes de volume de Siri. Ce nest pas seulement un orateur non plus; il fonctionne comme un hub pour tous les appareils HomeKit, vous permettant de tout contrôler, de vos serrures intelligentes à vos lumières lorsque vous nêtes pas à la maison.

1/3 Apple

Le HomePod mini est équipé de la puce Apple S5, qui, selon Apple, permet aux modèles de calcul de modifier le son du haut-parleur 180 fois par seconde pendant que vous écoutez de la musique. Plusieurs mini haut-parleurs HomePod peuvent également fonctionner en synchronisation, et ils peuvent même créer «intelligemment» une expérience de couplage stéréo lorsquils sont dans la même pièce. Apple utilise également les puces U1 des iPhones de lannée dernière pour prendre en charge sa fonction Handoff .

Pour en savoir plus sur le nouveau HomePod mini, consultez notre guide détaillé . Vous pouvez également regarder lévénement matériel dApple à partir dici.

HomePod mini coûtera 99 $ (99 £) lorsque les précommandes commenceront aux États-Unis le 6 novembre 2020, avec une livraison le 16 novembre 2020. Apple a également promis une prise en charge des services de musique tiers, notamment Pandora, Amazon Music et iHeartRadio. Spotify nest pas sur la liste.

Le HomePod original a coûté 349 $ lors de son lancement en 2018. Consultez notre examen de ce haut-parleur intelligent ici.

Écrit par Maggie Tillman.