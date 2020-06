Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Le HomePod dApple semble fantastique, mais la critique courante était que la mise en œuvre de Siri laisse un peu à désirer.

Les ventes dappareils Amazon Echo et Google Home montrent quil existe un énorme marché pour les haut-parleurs intelligents, mais Apple devra sûrement produire un HomePod de deuxième génération pour rivaliser avec ses rivaux.

Cela se produira sûrement en 2020, en partie en raison de la réduction des fournitures dorigine HomePod comme vous pouvez le voir ici:

Selon les analystes Strategy Analytics, Apple a conquis 4,7% du marché des haut-parleurs intelligents en 2019, expédiant environ 2,6 millions dunités à lapproche de Noël. En revanche, Amazon détient environ 26% du marché.

Ici, en regardant les dernières rumeurs ainsi que ce que nous voulons voir dun appareil de deuxième génération - qui pourrait être un remplacement direct ou ce pourrait être un appareil secondaire moins cher ailleurs dans la maison - ainsi que les rumeurs qui sont apparues loin et quand un HomePod 2 ou un HomePod moins cher pourrait être publié.

Modèle moins cher pour 2020

Prix inférieur à 200 £?

LApple HomePod est sorti début 2018 et coûtait à lorigine un peu plus cher que les alternatives Amazon Echo et Google Home avec lesquelles il est en concurrence. Le problème est que, actuellement, les ventes denceintes intelligentes sont alimentées par la quantité - Google Home Mini pour des offres de type 29 £ / 29 $, par exemple - pas nécessairement la qualité, bien quil y ait certainement un argument pour suggérer que cela change.

Nous espérons quun HomePod moins cher se situerait autour de 200 $ / 200 £ pour rivaliser avec Echo Studio dAmazon et Home Max de Google .

Ce sont les fonctionnalités que nous aimerions voir apparaître sur le prochain Apple HomePod.

Apple semblait essayer de supprimer Bluetooth dans les premières itérations diOS - il était vraiment enterré dans lapplication Paramètres, peut-être parce quApple voulait que les utilisateurs utilisent à la place sa propre technologie AirPlay. Ce nest pas comme ça de nos jours - le Bluetooth est à lavant et au centre, tout comme dans Android.

Il est donc un peu étrange que le premier HomePod ne prenne pas en charge les appareils qui sy connectent via Bluetooth, surtout lorsque - obtenez ceci - nous savons que HomePod a réellement Bluetooth à lintérieur et lutilise pour le processus de configuration. Labsence de Bluetooth est très restrictive pour de nombreux foyers - surtout si lon considère que le HomePod est un appareil conçu pour un espace commun.

Daccord, cela tombe dans la catégorie "ça narrivera jamais" mais restez avec nous alors que nous rêvons que HomePod soit le meilleur haut-parleur Spotify Connect . Mais nous pensons quil est peu probable que le HomePod lait (comme les appareils Amazon Echo) car Apple étant Apple, il favorisera sa propre technologie AirPlay. Cependant, comme vous le lirez dans nos rumeurs ci-dessous, il est plausible que HomePod puisse prendre en charge Spotify ou Amazon Music au lieu dApple Music pour rivaliser avec dautres haut-parleurs intelligents.

Comme nous lavons mentionné ci-dessous, un brevet suggère quun HomePod à venir aura un contrôle gestuel comme alternative à la voix (en plus des contrôles tactiles actuels ). Nous pensons que ce sera probablement pour des choses de base telles que le changement de volume ou le passage à la piste suivante pour garder les choses simples.

Ce serait une approche beaucoup plus agréable que dajouter des boutons inutiles.

Le problème avec Siri sur HomePod est quil na pas reçu de licence de vol - certains éléments essentiels manquent, tels que la prise en charge de la radio Internet en dehors de Beats 1 dApple et il ne fait aucun doute que Siri est à la traîne de la flexibilité de Google Assistant et du pare-balles. Alexa axée sur Amazon.

Néanmoins, nous ne doutons pas quApple réussira à Siri - après tout, cest lune des entreprises les plus ingénieuses au monde dont nous parlons. Par rapport aux capacités dAmazon Alexa et de Google Assistant, Siri est maintenant bien troisième de la course, même sil a fait ses débuts en premier.

Il y a le Google Home Mini. Il y a l Amazon Echo Dot . Quen est-il dun haut-parleur au meilleur son appelé le HomePod Mini? Cela pourrait encore être relativement premium - peut-être 99 $ / 99 £ ou 129 $ / 129 £ pour affronter Amazon Echo et Echo Plus?

Alors que nous ne pensons pas que le HomePod se soit aussi bien vendu, nous pourrions voir quun HomePod à un prix raisonnable (pas nécessairement bon marché) se porterait plutôt bien.

LAirPower dApple na jamais réussi, mais pourquoi le HomePod 2 ne pourrait-il pas avoir de charge sans fil en haut? Maintenant, ce serait très pratique.

Vous pouvez déjà coupler des HomePods en stéréo, bien sûr, mais que faire sil y avait un HomePod Mini et également un caisson de basses et que vous pourriez tout synchroniser dans un système pour aller avec votre Apple TV? Maintenant, il y a une chose.

Voici tout ce que nous avons entendu jusquà présent concernant un HomePod 2 de deuxième génération, y compris ce qui devrait arriver sur le nouveau haut-parleur.

Il va de soi que les capacités de Siri ont pris du retard sur Google Assistant et Amazon Alexa dans sa capacité à sadapter au langage naturel. Apple a récemment acheté plusieurs sociétés dans le domaine de lintelligence artificielle (intelligence artificielle) et la dernière société , Inductiv, permettra à Apple de mieux analyser les données qui proviennent - probablement des interactions des utilisateurs - et ainsi daméliorer leffort dapprentissage automatique.

Le HomePod dorigine sest vendu sur lApple Store le 14 mai, mais est redevenu disponible avec un délai plus long. Cependant, il semble que les stocks soient maintenant bas et il est clair que les HomePods sont vendus avec un prix de 200 $ chez BestBuy et dans dautres magasins.

La rumeur dit quiOS 14 ouvrira de nouvelles capacités aux appareils Apple pour utiliser des applications non standard comme options par défaut. Et cela signifiera également plus de flexibilité pour le HomePod, avec des clients capables dutiliser Spotify ou dautres services de musique sur le haut-parleur intelligent dApple - pas seulement Apple Music.

Ces nouvelles fonctionnalités seraient probablement lancées en même temps quun nouveau HomePod, mais il ny a aucune raison pour que lancien modèle ne puisse pas être mis à jour également.

Un rapport Bloomberg , écrit par Mark Gurman, a détaillé plusieurs fonctionnalités attendues sur les appareils Apple non sortis, y compris un HomePod moins cher.

Selon Gurman: "Apple travaille également sur un HomePod moins cher dès lannée prochaine. Le modèle actuel à 300 $ ne sest pas très bien vendu. Le nouveau modèle est susceptible davoir deux tweeters (un type de haut-parleur), contre sept dans le HomePod actuel. "

Une demande de brevet accordée suggère que le HomePod de nouvelle génération pourrait avoir une reconnaissance faciale et un contrôle via des gestes de la main.

Comme pour tous ces brevets qui apparaissent en ligne après avoir perdu leur statut confidentiel, il a été déposé à lorigine il y a quelque temps - en 2017 dans ce cas. Et bien que le HomePod ne soit pas explicitement mentionné, il est assez clair que cest à cela que fait référence le brevet.

Un rapport de la chaîne dapprovisionnement dApple , via le site chinois Sina, a affirmé quune version moins chère du haut-parleur HomePod pourrait porter la marque Beats.

Le rapport indique également quApple a des discussions avec MediaTek sur la production du nouveau modèle, qui coûterait 199 $ lors de sa mise en vente.

Le Taïwanais Economic Daily et Mac Okatara ont tous deux affirmé quApple prévoyait de lancer une version plus abordable du haut-parleur compatible Siri au deuxième semestre de 2018 pour un montant compris entre 150 et 200 dollars. Bien sûr, cela ne sest jamais produit, mais cela ne veut pas dire que ce ne sera pas le cas.