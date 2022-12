Comment créer une paire stéréo d'enceintes Amazon Echo ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - L'un des avantages de disposer de plusieurs échos Amazon est la possibilité d'utiliser une configuration multi-pièces et d'écouter de la musique dans plusieurs pièces à la fois. Cependant, il se peut que vous souhaitiez créer une paire d'échos et avoir un son stéréo réparti entre l'enceinte droite et l'enceinte gauche.

La bonne nouvelle est que vous pouvez faire exactement cela. En suivant ce tutoriel, vous pouvez avoir deux enceintes Echo configurées comme une paire stéréo, jouant comme un seul système avec les canaux droit et gauche divisés entre les deux enceintes.

De quoi avez-vous besoin ?

Deux enceintes Echo compatibles identiques

L'application Amazon Alexa

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Tout d'abord, vous aurez besoin de deux Echo compatibles du même modèle. Nous avons utilisé les derniers modèles Echo Dot 5ème génération lancés en 2022, l'un avec l'horloge, l'autre sans.

Ce processus fonctionne également avec d'autres modèles. Il s'agit notamment des modèles suivants :

Echo (2e, 3e et 4e gen)

Echo Dot (3ème et 4ème génération)

Echo Plus (1ère et 2ème génération)

Echo Studio

Echo Show 5 (1ère et 2ème génération).

Il convient de noter que vous ne devez pas nécessairement utiliser des haut-parleurs identiques, mais pour des raisons d'équilibre audio, il est préférable d'en utiliser deux du même type. Vous pouvez donc techniquement associer un Echo Dot de 5e génération à un modèle de 4e génération si vous le souhaitez.

squirrel_widget_12855923

Nous allons également supposer que vous les avez configurés avec l'application Alexa et que cette dernière est installée. Si ce n'est pas le cas, assurez-vous de configurer vos haut-parleurs Echo en suivant les instructions qui les accompagnent et, que vous ayez un téléphone Android ou un iPhone, assurez-vous que l'application Alexa est installée.

Un conseil pratique pour ce tutoriel : mémorisez les noms des enceintes ou renommez-les en quelque chose dont vous vous souviendrez facilement, afin de savoir quels sont les deux appareils que vous souhaitez associer et de ne pas associer accidentellement les mauvais.

Le processus

Une fois que vous avez ce dont vous avez besoin et que les deux enceintes sont en ligne et configurées, ouvrez l'application Alexa, appuyez sur l'onglet "Appareils" et trouvez l'une des enceintes avec laquelle vous voulez créer un couple stéréo. Vous les trouverez soit sous l'onglet "Echo", soit dans la pièce dans laquelle vous les avez regroupées.

Appuyez sur l'enceinte Echo et sur l'écran suivant, cliquez sur le bouton des paramètres dans le coin de l'écran pour accéder aux paramètres de l'enceinte. Suivez maintenant le processus :

Trouvez et sélectionnez 'Stereo Pair/Subwoofer'.

Choisissez les deux haut-parleurs que vous voulez jumeler, appuyez sur "Suivant".

Choisissez l'enceinte gauche et l'enceinte droite, appuyez sur "Suivant".

Créez un nom pour votre paire, appuyez sur "Enregistrer".

Autre petite astuce : le choix de l'enceinte droite ou gauche dépend de la façon dont vous les écoutez. S'ils sont sous votre téléviseur, face à vous, la droite et la gauche doivent vous refléter. S'ils doivent être placés de part et d'autre de votre lit, dans le même sens que vous, ils doivent correspondre à vos côtés gauche et droit.

Une fois que vous avez défini les côtés gauche et droit et donné un nom à la paire, cliquez sur Enregistrer et le tour est joué. Vous êtes prêt à les utiliser comme une paire stéréo.

Maintenant, lorsque vous demandez à l'un de ces deux haut-parleurs de jouer de la musique, ils la joueront automatiquement comme une paire stéréo. Cela signifie que si vous utilisez la commande vocale pour attirer son attention, elle n'alertera que l'un d'entre eux, et cela signifie également que si vous tapez pour mettre en pause ou lire, ou régler le volume à l'aide des boutons situés sur le dessus, cela se fera sur les deux, comme une paire.

Pocket-lint plante 1 000 arbres supplémentaires avec Resideo Par Stuart Miles · 14 Peut 2020 Nous avons planté 1000 arbres grâce à vous

Écrit par Cam Bunton.