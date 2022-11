Amazon s'engage à prendre en charge Matter pour les appareils Echo et Eero

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Amazon a annoncé qu'il allait adopter la norme de connectivité pour maisons intelligentes Matter pour ses appareils Echo et Eero. La plate-forme sera ajoutée à 30 appareils dans un premier temps, ce qui, selon la société, couvrira plus de 100 millions de produits déjà présents dans les foyers des clients.

Matter est une norme industrielle que les fabricants de maisons intelligentes adoptent pour s'assurer que leurs produits communiquent et se connectent les uns aux autres sans trop d'efforts. Elle est conçue pour permettre aux consommateurs de configurer facilement de nouveaux appareils de différentes marques sans avoir à les faire fonctionner manuellement.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Amazon est l'un des membres fondateurs de la nouvelle alliance et un contributeur clé. Elle ajoute la prise en charge de Matter aux côtés d'autres protocoles auxquels elle adhère déjà dans ses produits, tels que Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth LE et Thread.

"Depuis le début, notre objectif a été de rendre Alexa compatible avec le plus grand nombre possible d'appareils de maison intelligente - indépendamment des protocoles sur lesquels ils sont construits", a écrit la directrice de la maison intelligente de la société, Marja Koopmans, dans un billet de blog.

"Aujourd'hui, les clients peuvent mélanger et associer plus de 30 000 appareils Works With Alexa à travers les protocoles pour créer une expérience de maison intelligente délicieuse avec Alexa. Avec le lancement de Matter, nous nous attendons à ce qu'une variété encore plus grande d'appareils et d'expériences soit disponible pour nos clients au fil du temps."

Amazon commencera par ajouter la prise en charge de Matter à 17 appareils Echo différents, des prises intelligentes, des interrupteurs et des ampoules, avec une configuration Android disponible à partir de décembre. Il suivra avec un support iOS et des appareils supplémentaires au début de l'année prochaine.

Écrit par Rik Henderson.