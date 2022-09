Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Lors de son événement du 2022 septembre, Amazon a annoncé Eero Internet Backup pour ses routeurs Wi-Fi maillés. Il permet aux utilisateurs d'Eero de configurer une connexion Internet "de secours", qui se déclenchera en cas de panne. Peu de détails sont connus sur son fonctionnement, mais Pocket-lint a lu l'annonce initiale et les documents d'assistance pour répondre du mieux possible aux questions que vous pourriez avoir.

Qu'est-ce que Eero Internet Backup et comment fonctionne-t-il ?

Eero Internet Backup est une nouvelle fonctionnalité logicielle qui permettra aux utilisateurs de dispositifs Eero de configurer un hotspot mobile à proximité ou un autre réseau Wi-Fi comme sauvegarde, y compris les réseaux 2,4ghz et 5ghz. Lorsque l'Internet tombe en panne, vous pourrez basculer votre réseau Eero vers votre source de secours. Elle sera diffusée dans toute votre maison, de sorte que tous vos appareils connectés resteront en ligne.

"Avec Eero Internet Backup et un hotspot capable, vous pouvez profiter du streaming vidéo HD, de la vidéoconférence, du streaming musical ou des jeux en ligne, même pendant les coupures d'Internet", explique Amazon. "Eero Internet Backup peut également détecter la fin d'une panne et basculer automatiquement votre réseau Eero sur votre connexion Internet d'origine, ce qui vous donne un souci de moins."

Amazon a révélé peu d'autres informations sur le fonctionnement de la fonctionnalité à ce stade, mais les images de presse suggèrent que vous serez en mesure de contrôler la fonctionnalité dans l'application Eero, ou à tout le moins de la configurer à cet endroit.

Qui peut utiliser Eero Internet Backup et est-ce gratuit ?

Les appareils Eero, qu'ils soient nouveaux ou existants, pourront utiliser Eero Internet Backup, bien qu'Amazon ait indiqué qu'il n'était disponible que pour Eero Plus (le plan de service premium d'Eero) et " certains clients FAI " disposant d'un appareil Eero compatible. Eero Plus donne accès à davantage de fonctionnalités et à un contrôle parental étendu. Il coûte 9,99 $ par mois aux États-Unis, mais cliquez ici pour connaître les derniers tarifs dans votre région du monde.

Quelles vitesses pouvez-vous attendre d'Eero Internet Backup ?

Amazon ne l'a pas encore mentionné, mais il a prévenu que la "couverture, les vitesses et la fiabilité" varieront en fonction de la connexion de sauvegarde.

Quand Eero Internet Backup sera-t-il disponible à l'essai ?

Amazon a déclaré qu'Eero Internet Backup serait disponible dans les "prochains mois". Vraisemblablement, cela signifie au quatrième trimestre 2022 ou d'ici la fin de l'année.

Vous voulez en savoir plus ?

Consultez le centre de support d'Eero pour Eero Internet Backup. Vous pouvez également lire l'article du blog d'Eero annonçant cette fonctionnalité.

Écrit par Maggie Tillman.