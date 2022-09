Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - La marque de sécurité domestique intelligente abordable d'Amazon, Blink, se dote de deux nouveaux appareils pour élargir sa gamme.

Le Blink Mini Pan Tilt n'est pas un dispositif autonome en tant que tel. Il s'agit plutôt d'un support que vous associez à une caméra Blink Mini et qui permet aux utilisateurs de garder un œil plus précis sur leur environnement.

Lorsqu'elle est installée sur le support, la caméra peut être commandée à distance pour effectuer un panoramique à gauche et à droite, et s'incliner vers le haut et le bas. Cela permet une vue plus large pour la capture vidéo, jusqu'à 360 degrés de couverture.

Une Blink Mini peut être attachée au support Pan Tilt via micro-USB. Elle peut ensuite être placée sur une étagère ou sur une table. Un support mural sera également disponible en option.

Le deuxième produit est une caméra filaire Blink Floodlight. Elle offre une vidéo en direct 1080p, un son bidirectionnel et, pour éclairer un jardin ou une allée lorsqu'elle détecte un mouvement, un éclairage LED de 2600 lumens. Elle peut être utilisée avec un module Blink Sync 2 et une clé USB en option pour stocker les clips vidéo localement, ou avec un plan d'abonnement Blink pour les télécharger sur le cloud.

Le Blink Mini Pan Tilt est disponible en pré-commande dès maintenant, au prix de 29,99 $ pour le support lui-même. Vous pouvez également l'obtenir dans une offre groupée avec une caméra Blink Mini pour 59,99 $.

La caméra Blink Wired Floodlight coûtera 99,99 $ lorsqu'elle arrivera dans les "prochains mois".

