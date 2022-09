Le nouvel Echo Dot est plus intelligent, intègre plus de capteurs et offre un son encore meilleur.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Amazon a annoncé la nouvelle génération d'Echo Dot et d'Echo Dot avec horloge, prétendant offrir un meilleur son.

Bien que les haut-parleurs aient le même aspect, utilisant le design sphérique qui a été lancé avec l'Echo Dot 4-gen, il y a eu un certain nombre de changements pour faire de ces haut-parleurs compacts les meilleurs Echo Dot que nous avons vu jusqu'à présent.

Le son a été amélioré, Amazon revendiquant deux fois plus de basses et une réduction de 50 % de la distorsion de ces haut-parleurs. Il devrait donc s'agir du meilleur son qu'Amazon ait offert dans une enceinte compacte jusqu'à présent.

Là encore, il y a l'Echo Dot classique, qui est rejoint par l'Echo Dot avec horloge, dont l'écran a été amélioré grâce à la technologie des micropoints.

Tout d'abord, il est suffisamment lumineux pour être vu à la lumière du jour, mais il est aussi maintenant capable de vous montrer beaucoup plus d'informations, de sorte qu'il peut vous donner des informations sur les artistes, par exemple.

Les deux nouveaux appareils sont également équipés de capteurs. Il s'agit notamment d'un capteur de température, qui vous permettra de demander à Alexa quelle est la température, et de l'associer aux routines d'Alexa pour déclencher un ventilateur s'il fait trop chaud, par exemple.

Il y a également un accéléromètre, qui sera utilisé pour prendre en charge une gamme accrue d'interactions avec le robinet. Cela inclura des choses comme le démarrage et l'arrêt des minuteries et bien plus encore.

Afin de stimuler la mise en réseau de votre maison, l'Echo Dot peut désormais faire office de nœud Eero, ce qui permet d'étendre votre réseau Eero et de réduire les zones mortes dans votre maison. Il sera ainsi encore plus facile de diffuser du contenu 4K HDR dans votre maison.

Cette fonctionnalité ne se limite pas au nouvel Echo Dot. Les appareils Echo 4gen seront également mis à jour pour intégrer cette technologie.

Le nouvel Echo Dot coûtera 49,99 $, tandis que le nouvel Echo Dot avec horloge coûtera 59,99 $.

Au Royaume-Uni, le prix du nouvel Echo Dot sera de 54,99 £ et celui de l'Echo Dot avec horloge de 64,99 £.

Écrit par Chris Hall.