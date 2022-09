Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Amazon a annoncé Halo Rise - un dispositif de suivi du sommeil qui se pose sur votre table de chevet et suit les étapes du sommeil de la personne la plus proche de lui sans qu'elle ait à porter physiquement quoi que ce soit.

Halo Rise est conçu pour suivre le sommeil sans caméra ni micro, en utilisant à la place une série de capteurs et en surveillant votre fréquence respiratoire - comme la deuxième génération du Nest Hub.

Amazon a déclaré que les algorithmes de Halo Rise seront capables de détecter si une personne est avec vous dans le lit, ou un animal de compagnie et n'inclura que vos données de sommeil dans son résumé. Il existe également des capteurs environnementaux intégrés qui mesurent la température et la lumière de la pièce.

En plus d'offrir un résumé des stades de votre sommeil, Halo Rise dispose d'une alarme intelligente qui vous réveille lorsque votre sommeil est le plus léger. Il existe également une lumière de réveil en option, qui simule le lever du soleil.

Comme vous pouvez vous y attendre, le Halo Rise fonctionne avec Alexa. Vous pouvez donc le connecter à un appareil compatible avec Alexa, comme l'Echo ou l'Echo Dot, pour vous réveiller au son de votre chanson préférée. Vous pouvez également demander à Alexa de vous montrer le résumé de votre sommeil.

En outre, Halo Rise s'adaptera à des routines de sommeil personnalisées, comme tamiser les lumières, éteindre la télévision et commencer la méditation.

Vous pouvez éteindre les capteurs de sommeil à tout moment, mais si vous les gardez allumés, Halo Rise vous donnera une ventilation de vos stades de sommeil, y compris profond, paradoxal et léger, et vous donnera des indications sur les raisons pour lesquelles vous ne dormez pas bien.

Le Halo Rise sera disponible dans le courant de l'année au prix de 139,99 dollars. Il sera accompagné de six mois d'abonnement à Halo.

Écrit par Britta O'Boyle.