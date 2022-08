Comment transformer votre Amazon Echo Show en cadre photo numérique ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Vous vous souvenez des cadres photo numériques ? Ils étaient très populaires il y a une dizaine ou une vingtaine d'années, mais ils ont depuis été remplacés par les écrans intelligents de sociétés telles qu'Amazon, Google et Facebook. La gamme Echo Show d'Amazon, par exemple, se compose d'une série d'écrans intelligents qui prennent tous en charge une fonction appelée Photo Frame. Elle transforme essentiellement votre Echo Show en un cadre photo numérique qui peut montrer toutes vos photos avec une simple commande vocale.

Voici ce que vous devez savoir, notamment comment transformer votre Echo Show en cadre photo numérique et s'il peut afficher les photos d'Amazon Photos et de Facebook ou même les téléchargements de votre appareil mobile.

Vous devez configurer la fonction "Affichage de photos" afin d'utiliser un Echo Show comme un cadre photo numérique et tirer parti du mode diaporama en trois parties d'Amazon Photo Frame. Cela inclut l'ajout de photos et l'utilisation d'une commande.

Pour commencer, il vous suffit de dire "Alexa, configure mon écran photo". Ou bien, faites glisser vers le bas à partir du haut de l'écran de l'Echo Show et sélectionnez Paramètres > Horloge et écran photo. (Pour l'Echo Show 5, sélectionnez Accueil et Horloge > Horloge et affichage des photos.) Ensuite, choisissez une ou plusieurs sources pour vos photos.

Vous devez connecter votre Amazon Photos, Facebook ou votre appareil à votre Echo Show et sélectionner les photos à afficher. C'est facile et cela prend moins d'une minute à faire. Suivez les étapes ci-dessous.

Vous pouvez même choisir les albums que la fonction Cadre photo d'Amazon affichera via les paramètres de l'appareil pour votre Echo Show dans l'application Alexa. (Faites défiler l'écran vers le bas jusqu'à Affichage des photos et choisissez parmi Souvenirs quotidiens, Ce jour, Favoris, Récents et d'autres options qui proviennent de votre compte Amazon Photos. Vous pouvez également connecter un compte Facebook ou télécharger des images depuis votre smartphone ou votre tablette).

Si vous êtes un utilisateur d'Amazon Photos, téléchargez l'application Amazon Photos et connectez-vous à votre compte. Ensuite, allez dans Paramètres > Paramètres de téléchargement > Enregistrer les photos. Vous pourrez ainsi télécharger automatiquement toutes les photos de votre rouleau d'appareil photo vers Amazon Photos.

Toujours dans l'application Amazon Photos, vous pouvez appuyer sur l'icône Amazon Smile en haut à gauche de la page d'accueil pour accéder à votre profil. Là, sélectionnez "Personnaliser les appareils Amazon" et vous verrez vos écrans intelligents compatibles tels que les Echo Shows et les écrans Fire TV. Choisissez votre appareil et sélectionnez les albums que vous souhaitez afficher. Ils apparaîtront sur l'écran d'affichage. Vous pouvez glisser vers la gauche ou la droite pour les faire défiler ou les faire pivoter automatiquement.

Gérez vos photos dans Amazon Photos

Vous pouvez utiliser l'application Alexa pour gérer vos photos dans Amazon Photos (mais vous devez installer l'application Amazon Photos pour utiliser cette méthode) :

Dans l'application mobile Alexa, allez dans Paramètres > Photos > Enregistrement automatique. Sous Paramètres de téléchargement, appuyez sur Gérer et activez l'enregistrement automatique. Une fois que vos photos sont enregistrées sur Amazon Photos, vous pouvez afficher vos albums sur l'Echo Show.

Pour afficher les photos de vos albums photo Facebook, procédez comme suit :

Ouvrez l'application Alexa et allezdans Paramètres > Photos > Facebook et sélectionnez Lier le compte. Suivez les étapes pour activer la compétence Photos Facebook.

Si vous voulez envoyer des photos de votre téléphone vers votre Echo Show, il suffit d'ouvrir l'application Alexa et d'aller dans Plus > Paramètres > Photos. Ensuite, suivez ces étapes :

Appuyez sur Appareils et sélectionnez l'Echo Show sur lequel vous souhaitez afficher des photos. Appuyez sur Télécharger des photos. Vous ne pouvez ajouter que 10 photos à la fois, mais vous pouvez le faire plusieurs fois. L'album téléchargé sera disponible sur tous vos appareils Echo Show.

La fonction Cadre photo d'Amazon permet de lancer facilement un diaporama. Tout ce que vous avez à dire à votre appareil Echo Show est :"Alexa, lance le Cadre Photo". Vous obtiendrez alors un diaporama de trois heures présentant vos Amazon Photos, vos photos Facebook ou les téléchargements de votre téléphone. Pour revenir à l'écran d'accueil, dites "Go home". Vous pouvez également glisser vers le bas et sélectionner Accueil.

Vous pouvez demander à Alexa de montrer des albums spécifiques en utilisant des commandes telles que :

"Alexa, affiche les photos de ce jour".

"Alexa, lance les photos de mon album de randonnée".

"Alexa, dis-m'en plus sur cette photo."

"Alexa, affiche les photos de l'été dernier".

Conseil : si vous souhaitez uniquement afficher vos photos et non les autres contenus tournants qu'un Echo Show peut afficher, allez dans Accueil > Paramètres > Contenu de l'écran d'accueil sur l'Echo Show et désactivez toutes les options que vous ne souhaitez pas afficher sur votre écran d'accueil. Enfin, si vous utilisez un Echo Show 15, balayez vers le bas depuis le haut de l'écran et touchez Cadre photo pour afficher des photos en plein écran.

Depuis août 2022, vous pouvez désormais utiliser la commande vocale de votre Echo Show pour afficher vos photos pendant trois heures entières - grâce au mode Cadre photo numérique d'Amazon. Il vous suffit de dire"Alexa, lance le cadre photo".

La fonction Cadre photo d'Amazon pour l'Echo Show peut afficher vos photos en orientation paysage et en orientation portrait, il n'est donc pas nécessaire de les éditer ou de les manipuler pour qu'elles s'affichent correctement sur votre Echo Show. Auparavant disponible uniquement sur l'Echo Show 15, elle est désormais disponible sur tous les écrans intelligents Echo. Vous pouvez utiliser Photo Frame pour présenter toutes vos photos personnelles dans un diaporama personnalisé. Mais vous devez connecter votre compte Amazon Photos ou Facebook à votre Echo Show, puis configurer l'affichage des photos dans votre Echo Show, et dire des commandes spécifiques pour lancer le mode Cadre photo. Nous détaillons ce que vous devez savoir ci-dessus.

La fonction Cadre photo est disponible pour tout utilisateur de l'Echo Show aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne et en Australie.

