Amazon a acheté le fabricant de Roomba, iRobot, pour 1,7 milliard de dollars.

(Pocket-lint) - Il semble qu'Amazon souhaite étendre son portefeuille de produits pour la maison intelligente aux aspirateurs robots. La société a annoncé qu'elle allait acquérir iRobot, le fabricant de la gamme d'aspirateurs robots Roomba, qui a fait ses preuves.

Avec une transaction d'environ 1,7 milliard de dollars, le géant du commerce électronique ajoute quelques talents sérieux à son offre de maison intelligente.

Amazon a expliqué comment "...iRobot a toujours rendu la vie de ses clients plus facile grâce à des produits de nettoyage innovants pour la maison. iRobot a continué à innover avec chaque génération de produits, en résolvant des problèmes difficiles pour aider les clients à retrouver un temps précieux dans leur journée".

Nous avons certainement eu une haute opinion des différents appareils de nettoyage iRobot Roomba que nous avons testés au cours des dernières années. Les machines de nettoyage performantes aident non seulement à garder votre maison propre, mais le font avec un niveau d'intelligence qui fait que vous n'avez même pas besoin de penser à ce qui se passe.

Dave Limp, SVP d'Amazon Devices, a reconnu la puissance des appareils Roomba et le travail effectué par iRobot pour créer des produits de nettoyage performants :

"Depuis de nombreuses années, l'équipe d'iRobot a prouvé sa capacité à réinventer la façon dont les gens font le ménage grâce à des produits incroyablement pratiques et inventifs - qu'il s'agisse de nettoyer quand et où les clients le souhaitent en évitant les obstacles courants dans la maison, ou de vider automatiquement le bac de collecte. Les clients adorent les produits iRobot et je suis impatient de travailler avec l'équipe iRobot pour inventer des moyens qui rendent la vie des clients plus facile et plus agréable."

Amazon n'a pas encore détaillé ses plans pour iRobot, mais nous avons déjà vu les efforts d'Amazon avec Astro, le robot domestique intelligent compatible avec Alexa. Peut-être les futurs Roombas auront-ils Alexa intégré en standard.

Alors que les cyniques pourraient s'inquiéter du fait qu'Amazon ait désormais accès à une carte virtuelle de votre maison, nous sommes intrigués de voir ce que la société fait avec iRobot et ce qui va suivre. Sera-t-elle liée à Ring et Thread? L'avenir nous le dira.

Écrit par Adrian Willings. Édité par Chris Hall.