Alexa pourrait un jour parler comme un être cher disparu.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Amazon tient sa conférence annuelle re:Mars sur l'apprentissage automatique et l'IA, et a profité de l'occasion pour parler d'un élément de technologie confrontant qu'elle développe pour son assistant vocal Alexa.

En l'absence d'un meilleur terme, il s'agissait de montrer ce qui se passerait si Alexa pouvait imiter la voix des gens de sorte que son discours ressemble à votre propre voix ou à celle d'un proche.

L'idée a été présentée par Rohit Prasad, vice-président senior d'Alexa, avec un court clip d'un enfant à qui Alexa fait la lecture avec la voix d'un grand-parent récemment décédé.

Selon votre attitude et votre intuition, cela peut être réconfortant et ressembler à un outil formidable pour aider les gens à surmonter le deuil, ou cela peut être effrayant et ressembler à un pas vers une génération qui ne peut pas faire la distinction entre la vie réelle et un assistant vocal.

Selon Engadget, Amazon affirme que la compétence peut fonctionner pour créer une empreinte vocale en utilisant seulement une minute d'audio de la personne en question, de sorte que vous n'avez même pas besoin d'un grand échantillon en théorie.

Il est utile de préciser qu'Amazon n'a pas dit que cette compétence sera effectivement mise à la disposition des utilisateurs ou qu'il n'a pas fixé de calendrier pour sa sortie, mais le fait qu'il ait fait suffisamment de travail pour montrer la technologie suggère qu'elle pourrait finir par être plus qu'une simple démo.

Écrit par Max Freeman-Mills.