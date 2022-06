Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon célèbre le jubilé de platine de la reine et a mis à jour Alexa avec un quiz thématique intitulé "How royal am I ?", de nouvelles questions sur la royauté et même de nouvelles phrases pour apprendre l'étiquette du thé.

Le jubilé de platine de la reine Elizabeth est un événement qui se prépare depuis 70 ans. Les célébrations débuteront le 2 juin et se poursuivront jusqu'au 5 juin, en l'honneur de la reine Elizabeth II et de son règne historique. Devenue monarque en 1952, elle a dépassé la reine Victoria en s'arrogeant le titre de monarque ayant régné le plus longtemps au Royaume-Uni et de premier monarque britannique à célébrer un jubilé de platine. La reine de 96 ans aura droit à des défilés, des concerts et des activités commémoratives telles que le quiz royal d'Amazon, des quiz et des conseils sur le thé pour les utilisateurs d'Alexa.

Voici comment accéder et utiliser les nouvelles fonctionnalités d'Alexa sur le thème du jubilé de platine.

Ce quiz a été élaboré par un expert de la royauté. En décrivant ce dont il s'agit, Amazon a déclaré que "si vous êtes un fan d'Arsenal ou si vous parlez français, vous pourriez avoir plus en commun avec les résidents de Buckingham Palace". Pour savoir à quel point vous êtes royal, il suffit de demander à Alexa "How royal am I ?" sur un Echo ou un appareil compatible avec Alexa.

En plus du nouveau quiz, Alexa a des connaissances fraîches sur les futilités royales. Elle peut même vous dire comment prononcer correctement "scone" une fois pour toutes.

Il suffit de poser les questions suivantes à Alexa pour commencer :

Alexa, comment dois-je prononcer "scone" ?

Alexa, parle comme la Reine

Alexa, chante l'hymne national

Alexa, connais-tu la Reine ?

Alexa, quel âge a la Reine ?

Alexa, combien de corgis la Reine a-t-elle ?

Alexa, la Reine a-t-elle besoin d'un passeport ?

Alexa, quand la Reine Elizabeth a-t-elle épousé le Prince Philip ?

Alexa, quand est-ce que la Reine fête son anniversaire ?

Alexa, quel est le nom de famille de la famille royale ?

Amazon a déclaré qu'Alexa avait été "royalement mis à jour" avec l'aide du spécialiste de l'étiquette William Hanson et de l'ancien chef de la reine, Darren McGrady. Désormais, vous pouvez obtenir des conseils sur l'étiquette du thé de la part de ces deux personnes. En posant certaines questions à Alexa, ils vous aideront à "respecter l'étiquette du thé de l'après-midi et à célébrer le jubilé dans la plus pure tradition britannique".

Dans un communiqué de presse, Mme McGrady a décrit l'importance du thé pour la reine.

"D'après mon expérience, la Reine apprécie un thé complet composé de sandwiches et de pâtisseries. Deux types de sandwichs, souvent du jambon York anglais avec de la moutarde anglaise et du concombre, dont la peau est enlevée et envoyée dans les caves royales pour garnir le Pimm's". En ce qui concerne les scones, il a déclaré que la Reine aime "un jour nature et un jour avec des raisins secs pliés à travers".

"Il y a aussi de petites pâtisseries comme des tartelettes aux framboises et un 'cut cake' (un gâteau dont elle peut couper une tranche), une génoise au miel et à la crème, un gâteau aux fruits, un pain à la banane ou son gâteau au chocolat préféré", ajoute M. McGrady. "Le tout arrosé d'une délicieuse tasse de thé Earl Grey fumant."

Pour apprendre l'étiquette du thé, posez les questions suivantes à Alexa :

Alexa, dois-je d'abord mettre de la crème ou de la confiture sur un scone ?

Alexa, quelle est la façon correcte de prononcer scone ?

Alexa, quelle est la manière correcte de tenir une tasse de thé ?

Alexa, comment prendre le thé de l'après-midi comme la Reine ?

Alexa, quelle est la façon correcte de remuer une tasse de thé ?

Alexa, quelle est la manière correcte de manger des sandwiches pendant le thé de l'après-midi ?

Pocket-lint propose ici un guide complet sur Alexa, avec des conseils et des astuces.

Écrit par Maggie Tillman.