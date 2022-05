Alexa a sa propre chanson de l'Eurovision, voici comment l'écouter

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il semble qu'Alexa se mette dans l'esprit de l'Eurovision comme le reste d'entre nous, et a même sa propre chanson de l'Eurovision.

Amazon a étendu cette fonctionnalité à tous les appareils équipés d'Alexa. Il vous suffit donc de dire "Alexa, chante ta chanson de l'Eurovision", et elle le fera.

Du point de vue des paroles, cette chanson est l'une des œuvres les plus délicates de tous les temps.

Nous plaisantons, bien sûr. C'est un non-sens. Voyez les paroles ci-dessous :

"Bingo bango bongo

Ecoute ma chanson-o

Viens et chante avec moi-o

Bingo bango bongo

Sing it all night long-o

Et tu ne peux pas te tromper-o

Bingo bango bongo

Boom !"

Ce petit jingle accrocheur est disponible dès maintenant, juste à temps pour la finale du concours Eurovision de la chanson qui aura lieu ce week-end. Pour en savoir plus sur la façon de regarder la retransmission en direct, cliquez ici.

Pour ceux qui ne sont pas européens, le concours Eurovision de la chanson est l'un des événements télévisés les plus attendus chaque année en Europe, et il a lieu chaque année depuis 1956.

L'année dernière, le concours a été remporté par un groupe de rock italien appelé Måneskin, ce qui signifie que le concours de cette année est organisé en Italie.

Le coup d'envoi de la finale sera donné à 21 heures CEST/8 heures BST ce samedi, et se poursuivra pendant plusieurs heures avant que nous ne découvrions le nom du gagnant de cette année. Et si vous ne l'avez jamais regardé, essayez-le, c'est très amusant.

Écrit par Cam Bunton.