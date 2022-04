Alexa vous dira quand votre sonnette détectera une personne ou un colis.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Alexa devient de nouveau un peu plus intelligent - Amazon active une fonctionnalité permettant à son assistant intelligent de vous avertir si votre sonnette intelligente détecte une personne ou un colis à l'extérieur de votre porte d'entrée, facilitant ainsi l'obtention d'alertes par le biais de différentes enceintes et systèmes.

Malheureusement, ce n'est pas un logiciel de contournement fou, dans le sens où votre sonnette devra toujours être capable de détecter les personnes et les paquets et de les distinguer, ce que tous ne peuvent pas gérer, tandis que les propres appareils Ring d'Amazon verrouillent la fonctionnalité derrière un abonnement.

Grâce à ce changement, vous pourrez recevoir une notification ou une alerte à partir de n'importe quel appareil Alexa, qu'il s'agisse de votre téléphone ou d'une enceinte intelligente, et vous pourrez les personnaliser comme vous le souhaitez.

Plus utile encore, vous pouvez configurer des routines Alexa à l'aide des alertes, de sorte qu'une lumière extérieure puisse s'allumer si quelqu'un se trouve devant votre maison, ou que votre porte d'entrée se verrouille si une livraison arrive.

Cette nouvelle fonctionnalité devrait être disponible aujourd'hui pour les utilisateurs d'Alexa, au moins pour la détection de personnes, sur toutes les caméras Ring et toutes les caméras qui ont la certification "Work with Alexa".

La détection de colis est un peu plus délicate et fonctionnera sur une gamme plus limitée de caméras, comme la Ring Video Doorbell Pro 2.

Écrit par Max Freeman-Mills.