Amazon Alexa est-il en panne ?

(Pocket-lint) - MISE À JOUR (09h30 21 janvier 2022) : Alexa semble être de retour et fonctionner.

HISTOIRE PRÉCÉDENTE CI-DESSOUS...

Le service Alexa d'Amazon semble être en panne.

Plusieurs membres de l'équipe Pocket-lint ont remarqué que les appareils Amazon Echo ne fonctionnent pas correctement aujourd'hui, vendredi 21 janvier 2022. Parler dans un Echo, par exemple, en fait répondre un autre dans le même foyer. Si cela fonctionne du tout, c'est.

Parfois, l'appareil se bloque simplement sur la lumière d'écoute bleue ou dit "quelque chose ne va pas". Parfois, il progresse avec votre commande une minute ou deux après.

Cela arrive à quelques-uns d'entre nous dans différents endroits et sur différents fournisseurs de haut débit, donc cela ne semble pas être un problème de connectivité Internet. Alexa tombe également sur des appareils non Echo qui le prennent en charge, tels que la barre de son et les haut-parleurs Sonos Arc.

Amazon n'a pas encore fait d'annonce officielle.

Le problème semble avoir commencé vers 7h00 GMT, avec un downdetector montrant des pics de plaintes sur Alexa et Amazon Web Services.

Dans l'état actuel des choses, les sites de vente au détail d'Amazon sont toujours disponibles. Nous n'avons pas encore la plate-forme de jeu en nuage Amazon Luna au Royaume-Uni, nous ne savons donc pas si cela est également actuellement affecté.

Nous avons contacté Amazon pour savoir quel peut être le problème et nous vous tiendrons au courant de toute autre nouvelle sur les problèmes.

