(Pocket-lint) - Amazon a présenté son propre thermostat de chauffage intelligent en septembre lors dune vitrine de produits . Appelé Amazon Smart Thermostat, il offre un contrôle des systèmes de chauffage et de climatisation pour moins que de nombreux concurrents. Mieux encore, vous pouvez désormais acheter le thermostat dAmazon en solde.

Initialement au prix de 59,99 $ au lancement aux États-Unis, le thermostat certifié Energy Star coûte maintenant 47,99 $, ce qui signifie quil a déjà reçu sa toute première remise de prix. On ne sait pas exactement quand le thermostat a été lancé, mais il semble quil ny ait pas eu de remise pendant le Black Friday.

Le thermostat intelligent Amazon est facile à installer et compatible avec « la plupart » des systèmes CVC 24 V existants de plusieurs fabricants.

Il peut être contrôlé par les commandes vocales Alexa via un appareil activé séparé et peut être programmé à laide de Hunches . Cela signifie quAlexa peut être configuré pour avoir une "intuition" que vous êtes loin de chez vous, de sorte que votre chauffage peut être réduit pour éviter de gaspiller de lénergie et de largent, par exemple.

Amazon vend également des lots réduits de son thermostat. Lun combine le thermostat avec un Echo Dot de quatrième génération pour 77,98 $ (généralement 109,98 $). Un autre ajoute un Echo Show 5 de deuxième génération pour 92,98 $ (généralement 144,98 $). Cependant, les deux lots peuvent ne pas arriver avant Noël.

