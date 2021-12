Quest-ce quAlexa Together et comment ça marche ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon lance un service dabonnement premium Alexa Together qui étend son Alexa Care Hub existant. Moyennant des frais, Alexa Together facilite lutilisation des haut-parleurs Alexa et Echo pour aider et surveiller les personnes âgées ou celles qui ont besoin dun soignant.

Amazon décrit Alexa Together comme une nouvelle façon de "fournir un soutien à vos proches, en vous gardant ensemble même lorsque vous êtes séparés". Cest un service dabonnement qui coûte un abonnement mensuel. Mais, pour ce prix, vous avez accès à six fonctionnalités pour les aidants :

Réponse urgente 24h/24 et 7j/7 : accès 24h/24 et 7j/7 à des agents qualifiés qui peuvent aider votre proche à obtenir de laide.

accès 24h/24 et 7j/7 à des agents qualifiés qui peuvent aider votre proche à obtenir de laide. Réponse de détection de chute : si votre proche tombe, Alexa peut appeler la réponse durgence et avertir les contacts durgence.

si votre proche tombe, Alexa peut appeler la réponse durgence et avertir les contacts durgence. Assistance à distance : définissez des rappels sur lécho dun être cher, gérez des listes de courses, associez des services de musique, etc.

définissez des rappels sur lécho dun être cher, gérez des listes de courses, associez des services de musique, etc. Flux dactivité : affichez des instantanés des interactions Alexa et Smart Home de votre proche.

affichez des instantanés des interactions Alexa et Smart Home de votre proche. Alertes personnalisées : recevez des alertes quotidiennes lorsque votre proche utilise Alexa pour la première fois ou sil nest pas utilisé pendant un certain temps.

recevez des alertes quotidiennes lorsque votre proche utilise Alexa pour la première fois ou sil nest pas utilisé pendant un certain temps. Cercle de soutien : des personnes supplémentaires peuvent soutenir votre proche.

Les fonctionnalités les plus intéressantes sont la réponse urgente et la réponse de détection de chute. Urgent Response est essentiellement un accès mains libres 24h/24 et 7j/7 à une ligne dassistance durgence professionnelle. Il permet à un utilisateur de dire à un haut-parleur Echo : "Alexa, appelle à laide". Ils seront alors mis en relation avec un agent, qui pourra solliciter la police ou les pompiers. Alexa enverra également une notification au soignant.

Fall Detection Response nécessite du matériel tiers de Assistive Technology Services (ATS) et Vayyar. SkyAngelCare dATS est un pendentif de détection de chute qui communique via Wi-Fi avec Alexa, tandis que Vayyar Care est un appareil mural qui utilise des capteurs et des ondes radio pour détecter les chutes. Les deux appareils permettent à Alexa de demander à un utilisateur sil souhaite appeler Urgent Response, plutôt que dattendre que lutilisateur demande de laide.

Au-delà du coût initial de lappareil et du coût de labonnement mensuel Alexa Together, il ny a aucun frais pour utiliser SkyAngelCare et Vayyar Care.

La fonction Remote Assist est également remarquable, car elle permet à un soignant daccéder au compte Alexa dune personne, avec son autorisation, afin de configurer à distance des fonctionnalités, telles que la configuration de rappels, lajout de contacts, la création de listes de courses et la liaison de services de musique et de vidéo.

Le fil dactivité et les alertes personnalisées dAlexa Care Hub font désormais également partie dAlexa Together. Ils permettent à un soignant de savoir si son proche est debout et se déplace, en fournissant une alerte dans lapplication Alexa une fois que la personne interagit pour la première fois avec Alexa. Alexa Together fonctionne avec dautres appareils domestiques intelligents compatibles Alexa pour enregistrer lactivité, y compris les lumières intelligentes, les thermostats, les capteurs de mouvement, etc.

Enfin, la possibilité dajouter plusieurs soignants (jusquà 10), via Circle of Support. Cette fonctionnalité arrive début 2022.

Alexa Together coûte 19,99 $ par mois (ou 199 $ par an). Il étend le service gratuit Alexa Care Hub, en fournissant un service de surveillance professionnel et dautres fonctionnalités utiles. Il existe un essai gratuit de six mois, mais tous les clients existants dAlexa Care Hub bénéficient dune année gratuite dAlexa Together.

Non. Alexa Together étend le service gratuit Alexa Care Hub.

Alors quAlexa Care Hub vous permet de surveiller à distance un être cher et de recevoir des alertes lorsquil utilise pour la première fois des appareils Alexa ou Echo, Alexa Together ajoute un service de surveillance professionnel à lensemble. Il peut appeler les services durgence pour votre proche et propose une détection des chutes via du matériel tiers.

Pour commencer, vous avez besoin dun abonnement Alexa Together, dun appareil Echo et dune connexion Wi-Fi, ainsi que de comptes Amazon.com pour vous et votre proche. Ils doivent se connecter à leur compte Amazon et auront besoin dun numéro de téléphone portable pour recevoir un code de vérification pendant le processus de configuration.

Après avoir acheté Alexa Together , vous pouvez démarrer le processus de configuration. Votre proche recevra un e-mail pour confirmer la configuration. Une fois que vous êtes tous les deux connectés via Alexa Together, vous pouvez commencer à utiliser toutes les fonctionnalités.

Si vous êtes la personne qui assiste un être cher, vous navez besoin que de lapplication Alexa téléchargée sur votre téléphone. Pour une meilleure expérience, Amazon recommande à la personne qui fournit lassistance de disposer également dun appareil Echo pour utiliser des fonctionnalités telles que Alexa Calling ou Drop In , ou pour activer le chat vidéo.

Besoin daide? Téléchargez le guide de configuration Alexa Together dAmazon ici.

Tous les derniers appareils Echo dAmazon prennent en charge Alexa Together, bien quun modèle avec un appareil photo soit probablement le meilleur pour que vous puissiez Drop In ou discuter en vidéo avec vos proches. Amazon propose un essai gratuit de six mois dAlexa Together en tant que pack avec le dernier Echo Show 8,que vous pouvez acheter ici.

Découvrez également : quel appareil Echo vous convient le mieux ?

Au lancement, Alexa Together est disponible aux États-Unis.

Amazon a une page complète de FAQ pour Alexa Together ici.