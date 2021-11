Le moniteur intelligent de qualité de lair dAmazon fonctionne très bien avec Alexa

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sans le lier à une présentation de deux heures remplie dautres appareils, Amazon a discrètement lancé une nouvelle technologie pour la maison intelligente, en lançant le simplement nommé Smart Air Quality Monitor.

Cest un petit appareil qui se trouve simplement dans votre maison et, exactement comme son nom lindique, surveille la qualité de lair à lintérieur, se connectant à votre écosystème Alexa pour vous permettre de vérifier les choses avec de simples commandes vocales.

Il gardera une trace de cinq mesures clés, selon Amazon, comprenant les particules, les composés organiques volatils, le monoxyde de carbone, lhumidité et la température. Garder tous ces éléments idéaux rendra lair plus sain pour vous et votre famille.

Son intégration avec Alexa signifie que nimporte lequel de ces éléments tombant en dessous ou dépassant les niveaux souhaités pourrait déclencher un autre appareil intelligent ou compatible Alexa, comme allumer le thermostat ou un purificateur dair, ce qui démontre clairement à quel point cela pourrait être utile.

Amazon a également réduit les coûts, le vendant à 69,99 $ ou 69,99 £, ce qui nest pas bon marché mais cest un bon prix pour quelque chose avec ces capacités. Lappareil est disponible en précommande dès maintenant et sera expédié en décembre, selon Amazon.

