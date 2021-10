Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Eero a confirmé que la prise en charge de la prochaine norme de maison intelligenteMatter sera déployée sur ses routeurs Wi-Fi maillés.

Sexprimant lors dun événement organisé par The Verge , le chef de lentreprise, Nick Weaver, a déclaré aux invités que les routeurs Eero prenant en charge Thread recevront également une mise à jour pour Matter après la mise en ligne de la norme en 2022.

Cela fournira aux propriétaires dEero plus de moyens de connecter les appareils dans leur maison intelligente, et aussi que les routeurs remontant à 2017 pourront toujours sintégrer dans une future configuration.

Pour les non-initiés, Matter est la dernière et la plus grande norme dinteropérabilité sans fil élaborée par les plus grandes entreprises du secteur de la maison intelligente, y compris la société mère dEero, Amazon.

Lobjectif est de rendre lutilisation des appareils de différents écosystèmes plus transparente, plutôt que de les faire tomber sous la bannière dun assistant intelligent, son arrivée étant prévue pour la nouvelle année après l annonce de son dernier retard en août .

Au cours de lévénement, Weaver a également suggéré que la société avait envisagé la notion de sauvegarde cellulaire pour les futurs routeurs Eero, un peu comme la façon dont Ring, une autre société appartenant à Amazon, propose la connectivité pour son système dalarme.

Il ny a eu aucune confirmation de cela, cependant. Au lieu de cela, Weaver a poursuivi en faisant référence à la façon dont les tendances actuelles soulignent lengagement des consommateurs envers Internet gigabit, plutôt que le réseau domestique cellulaire 5G.

Meilleures offres Amazon US Prime Day 2021: certaines offres sont toujours en vigueur Par Maggie Tillman · 25 Octobre 2021

Quoi que nous voyions dEero en 2022 et au-delà, le support Matter est un bon point de départ. Nous attendons toujours dentendre tous les détails concernant lintégration de certaines autres grandes entreprises, mais cela sannonce comme une année charnière pour la maison intelligente.