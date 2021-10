Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon a récemment commencé à se forger la réputation dêtre lun des fabricants de matériel informatique les plus géniaux de lindustrie. Des tablettes Alexa géantes de 15 pouces à montage mural de la société à son robot Jetsonsesque à 1 500 $ qui vous suit dans votre maison, il na certainement pas peur de se détourner de la technologie qui peut savérer ne pas être un succès infaillible.

Dans les dernières rumeurs concernant ses futurs produits expérimentaux, Insider rapporte quAmazon envisage un réfrigérateur intelligent avec Alexa intégré comme prochain grand test de lentreprise.

Ce nest un secret pour personne, Amazon veut rendre Alexa aussi omniprésente que possible ; Cependant, un appareil volumineux et coûteux aussi rarement remplacé quun réfrigérateur doit être lentreprise la plus audacieuse à ce jour.

Selon le rapport dInsider, Amazon utilise une technologie conçue pour ses épiceries entièrement automatisées sans caissier - que lentreprise teste encore exclusivement sur quelques marchés sélectionnés - pour se traduire en quelque chose dutile pour les consommateurs à la maison.

Amazon espère que le réfrigérateur sera en mesure de suivre les produits dépicerie que vous achetez lorsque vous les mettez dans le réfrigérateur et ceux dont vous manquez au fur et à mesure que vous commencez à les sortir progressivement.

Idéalement, la société se bat pour que vous activiez une sorte de bascule de réapprovisionnement automatique, ce qui permettrait ensuite à Amazon de générer automatiquement des listes de courses pour vous qui seraient expédiées à votre porte sans beaucoup plus quune simple confirmation «oui» de votre part.

Tout cela sintégrerait probablement de manière transparente à la livraison de Whole Foods, dont Amazon est propriétaire depuis son acquisition de la célèbre chaîne de supermarchés biologiques en 2017.

Vous pouvez lire le rapport original dInsider directement via le lien ci-dessous, mais gardez à lesprit que larticle se trouve derrière un paywall.