(Pocket-lint) - Amazon sattaque au marché du budget. Lors de leur événement matériel de lautomne 2021 , une bonne partie des produits annoncés étaient dédiés à la vente dappareils intelligents aussi bon marché que possible dans le but damener les utilisateurs à se connecter à lun des nombreux services dabonnement subsidiaires dAmazon.

Ceux-ci incluent tout, de labonnement Halo Fitness de la société à Prime Video, Kindle Unlimited, Ring Protect, etc.

La dernière offre, la sonnette vidéo Blink , vise à apporter les fonctionnalités autrefois luxueuses de la sonnette vidéo Ring à une section plus soucieuse de son portefeuille.

Au prix de seulement 50 $ / 50 £, cest la moitié du coût de loffre la plus modeste de Ring, la sonnette vidéo titulaire (2020), et quatre fois le prix de loption la plus premium de lentreprise, la Ring Video Doorbell 4 .

Si vous commencez à remettre en question la parité des fonctionnalités entre une gamme dappareils aussi apparemment simpliste quune sonnette vidéo, ne vous inquiétez pas, car Pocket-lint vous a couvert. Nous passerons en revue toutes les différences et similitudes entre les options pour vous aider à décider quel système de sonnette intelligent vous convient le mieux.

En ce qui concerne loffre de sonnettes de haute technologie dAmazon, vos options varient entre trois choix sous la famille Ring et la dernière édition Blink, qui manque délibérément le surnom de Ring. Cela permet de différencier les offres dAmazon plus « de marque » (Ring) par rapport à leur option à moindre coût afin de ne pas « ternir » le statu quo de la brève histoire des produits de Ring.

Comme indiqué, le choix le plus économique de Ring est la sonnette vidéo standard à 100 $ / 100 £ (2020). Il comprend tous les accessoires typiques attendus de tout système de sonnette moderne, tout en ne manquant que quelques fonctionnalités plus douteuses.

Loption suivante est la Ring Video Doorbell 3 à 180 $ / 160 £, qui est également sortie en 2020. Elle comprend une poignée dajouts, tels que des façades interchangeables, un système de batterie amovible et une compatibilité Wi-Fi à 5,0 GHz.

Et enfin, pour 200 $ / 180 £, les acheteurs potentiels peuvent acheter la Ring Video Doorbell 4, qui offre toutes les fonctionnalités des modèles inférieurs ainsi quune nouvelle fonctionnalité que la société a baptisée « Prévisualisations vidéo pré-roll en couleur ».

Fondamentalement, cette fonctionnalité permettra à votre Ring de commencer à enregistrer avant même que vous ne receviez une alerte de détection de mouvement sur votre smartphone. Au moment où vous ouvrez lapplication, vous pouvez voir tout ce qui se passe à votre porte avec une vidéo pré-rolling déjà en cours de lecture de lévénement.

En supprimant les cloches et les sifflets supplémentaires (sans jeu de mots), ces sonnettes ont toutes plus en commun que ce quelles nont pas. Pour commencer, ils capturent tous des vidéos à 30 images par seconde à 1080P HD, offrent des alertes de détection de mouvement, prennent en charge la communication audio bidirectionnelle et peuvent fonctionner avec ou sans fil.

Bien sûr, pour une utilisation sans fil, vous devrez garder lunité chargée tous les quelques mois environ. Néanmoins, certains modèles offrent une option de batterie remplaçable, ce qui signifie que vous pouvez garder une deuxième batterie en charge à la maison, de sorte que lorsque lune dentre elles est à sec, vous naurez jamais à vous séparer de votre système.

En ce qui concerne ce qui est vraiment différent entre, disons, le Blink à 50 $ et le Ring à 100 $, les principaux identifiants sont le fait que le Ring offre un champ de vision toujours plus grand : 155° horizontal et 90° vertical contre 135° horizontal et 80° vertical sur le clignotant. Vous êtes également limité au noir ou au blanc en ce qui concerne les options de couleur, tandis que sur lanneau, vous pouvez choisir entre un « nickel satiné » argenté ou un « brun vénitien » plus riche.

Lune des meilleures options disponibles exclusivement sur la gamme Ring, pour linstant, est ce quon appelle la détection de mouvement avancée. À la base, il sagit dun moyen simple pour vous de cartographier la zone physique capturée avec la caméra vidéo et de sélectionner les emplacements à partir desquels vous souhaitez recevoir des alertes de mouvement.

Cette brève vidéo ci-dessous explique le mieux le concept.

En fin de compte, nous pensons que vous ne pouvez pas vous tromper avec lune de ces options. Fondamentalement, ils seront tous en mesure de vous offrir un peu plus de sécurité et de tranquillité desprit dans votre maison, donc à moins que vous ne puissiez identifier une fonctionnalité spécifique qui vous intéresse en exclusivité sur lune des options haut de gamme, nous ne pouvons pas imaginez que vous serez bien trop contrarié pour économiser un peu dargent ici sur une sonnette vidéo Blink ou Ring standard.

