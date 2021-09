Amazon lance sa première sonnette vidéo Blink pour seulement 50 $

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Blink, une entreprise de maison intelligente appartenant à Amazon, a mis à jour sa gamme annoncée lors de l événement matériel dautomne dAmazon en septembre 2021. Elle a introduit une sonnette vidéo à faible coût appelée Blink Video Doorbell. Il fonctionne comme une sonnette filaire ou sans fil et fonctionne avec lassistant vocal dAmazon Alexa.

Il sagit de la première sonnette vidéo de Blink. Il offre une résolution de 1080p, une conversation bidirectionnelle et une autonomie de deux ans. Vous pouvez le pré-commander en noir ou en blanc pour 49,99 $ sur Amazon US . Il sortira le 21 octobre 2021. Parce quil sagit dun appareil Amazon, vous pouvez bien sûr utiliser la sonnette de Blink avec des appareils Echo tels que le Show pour obtenir des alertes Alexa sur la détection de mouvement et les pressions sur la sonnette. Ou, vous pouvez utiliser lapplication Blink pour répondre à votre porte lors de vos déplacements. Cela fonctionne un peu comme une Ring Video Doorbell, mais à un prix inférieur.

Amazon possède également Ring, une marque de sécurité domestique populaire connue pour ses sonnettes vidéo. Amazon a en fait acheté Ring après avoir acquis Blink en 2017. Amazon a positionné la marque Blink comme un ensemble de produits de sécurité plus abordable que les appareils Ring. Mais les deux sont bien évalués et prennent en charge Alexa.

Lors de lévénement de mardi, Amazon a présenté une gamme dappareils, dun robot domestique Astro à un stand Mickey Mouse pour lEcho Show 5 .

