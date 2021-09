Amazon dévoile Astro, un robot domestique sur roues compatible Alexa

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Terminant sa liste de nouvelles annonces, Amazon a révélé un robot lors de son événement matériel de septembre 2021 . Amazon pense que dans cinq à dix ans, chaque foyer aura un robot. Dans cet esprit, il a dévoilé Astro.

Amazon a décrit Astro comme un « nouveau type de robot domestique qui intègre Alexa, du matériel avancé, des logiciels, de la vision par ordinateur et de lIA ». Il a même équipé Astro de ce quil appelle un "personnage unique", qui comprend une tonne de sons, des yeux sur lécran et des roues pour se déplacer.

Astro rappelle un peu WALL-E, mais il est construit sur Fire OS et Linux, ce qui en fait davantage une tablette Fire sur roues.

Astro dispose dune caméra périscope, que vous pouvez utiliser pour voir à travers ses propres "yeux". Imaginez que vous êtes loin de chez vous et que vous voulez vérifier si vous avez laissé le poêle allumé ou le fer à friser allumé dans la salle de bain. Avec une application incluse, vous pouvez faire exactement cela - et vous pouvez envoyer Astro pour vérifier "des pièces, des choses, des personnes et même des animaux spécifiques", a déclaré Amazon. La caméra est également sur un poteau rétractable, elle peut donc être utilisée pour voir les choses en haut et en bas.

Vous pouvez également combiner Astro avec le programme Ring Protect Pro dAmazon pour débloquer lexpérience ultime de surveillance à domicile.

"Lorsque vous êtes absent, vous pouvez lutiliser pour patrouiller de manière proactive votre maison, enquêter sur lactivité et vous envoyer des notifications lorsquil détecte quelque chose dinhabituel", selon Amazon. Vous aurez également la possibilité denregistrer toutes les vidéos de votre domicile et des instances potentielles sur votre compte Ring.

Il existe également dautres cas dutilisation pour Astro. Amazon a mentionné que vous pouviez appeler votre parent qui possède un Astro, et il ira les trouver pour passer lappel. En fait, si vous passez un appel vidéo, Astro se déplacera avec vous dans toute la maison. Une autre astuce intéressante, si vous utilisez Astro pour surveiller un parent ou un parent vieillissant, est que vous pouvez configurer une routine qui vous envoie un message lorsque votre proche se lève et se promène dans la maison.

Pocket-lint plante 1 000 arbres supplémentaires avec Resideo Par Stuart Miles · 28 Septembre 2021

Si vous êtes préoccupé par la confidentialité, vous pouvez toujours définir des zones hors limites pour désigner les zones où vous ne voulez pas quAstro aille. Il a même une fonction "ne pas déranger". Astro dispose également de processeurs AI pour permettre linformatique de pointe pour de nombreuses tâches. Cela signifie, théoriquement, quune grande partie de vos données et informations seront traitées localement sur Astro et non envoyées dans le cloud où elles pourraient être potentiellement piratées et accessibles par des tiers.

Enfin, Astro peut faire des choses typiques comme nimporte quel appareil Echo compatible Alexa. Il propose Alexa, vous pouvez donc lutiliser pour accéder à la musique, aux actualités, aux podcasts et aux minuteries. Oh, et il y a un compartiment. Il est capable de transporter 4,4 lb (2 kg) de fret. Il existe également un port USB-C de 15 watts que vous pouvez utiliser pour charger votre téléphone.

Si cela vous intéresse, Astro aura un prix de lancement de 999,99 $, qui comprend un essai de six mois de Ring Protect Pro. Il est disponible sur invitation uniquement, et Amazon a déclaré que son prix passerait à 1 449,99 $ une fois quil aura une version plus large.

squirrel_widget_6109660