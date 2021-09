Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon est en train dannoncer une liste de nouveaux produits et de mises à jour , dont une collaboration avec Disney. Cette équipe comporte trois éléments : le mot de réveil « Hey, Disney », le compagnon magique de Disney et un support inspiré de Mickey pour Echo Show 5. Voici ce que vous devez savoir.

Amazon et Disney proposent un nouvel assistant vocal (plus de détails ci-dessous). Vous pouvez y accéder sur les appareils Echo en disant "Hé, Disney". Cette personnalité de marque Disney ouvre une expérience Disney interactive. Il apporte essentiellement des personnages de Disney, Pixar, Marvel et Star Wars à votre Echo, ainsi que des blagues, des anecdotes interactives et des salutations connexes. Il existe même des environnements audio, appelés « paysages sonores », qui sinspirent des films Disney.

"Hey, Disney" sera lancé en 2022 pour les clients des chambres dhôtel de Walt Disney World. Plus précisément, les clients séjournant dans les hôtels du Walt Disney World Resort trouveront un Echo Show 5 dans leur chambre pour accéder à lexpérience « Hey, Disney » et obtenir des réponses à des questions spécifiques telles que lheure douverture du parc, litinéraire le plus rapide vers le parc , etc. Ou ils peuvent faire des demandes de service à la clientèle - comme commander de la nourriture au service détage.

Disney prévoit également de rendre "Hey, Disney" accessible au grand public lannée prochaine. Ce sera un module complémentaire que tout le monde pourra acheter avec son appareil Echo.

Lexpérience "Hey, Disney" que nous avons décrite ci-dessus sera en fait guidée par ce quon appelle le "Disney Magical Companion".

Il fonctionne comme la version dAlexa de Disney et a été développé « à partir de zéro » par Disney à laide de lassistant personnalisé dAmazon. Cela a essentiellement permis à Disney de créer facilement son propre assistant vocal personnalisé, basé sur la technologie Alexa. La voix du compagnon na pas encore été révélée, mais il semble que Disney ait utilisé un véritable acteur vocal pour le son, et ce sera "à consonance masculine". Nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure que nous en saurons plus.

Enfin, Amazon un stand sur le thème de Mickey Mouse pour Echo Show 5 dOtterbox. Pour le moment, Amazon na pas révélé la date de sortie ni le prix. Mais vous pouvez voir une image teaser du stand en haut de cet article.

