Amazon annonce son propre thermostat intelligent

(Pocket-lint) - Amazon a introduit son propre thermostat de chauffage intelligent.

Lancé lors de sa vitrine de produits en septembre 2021 et construit en partenariat avec Resideo - le fabricant des thermostats Honeywell - le thermostat intelligent Amazo n offrira le contrôle des systèmes de chauffage et de climatisation pour moins que de nombreux concurrents.

Il est au prix de seulement 59,99 $ au lancement aux États-Unis et est certifié Energy Star.

Le thermostat intelligent est facile à installer et compatible avec « la plupart » des systèmes CVC 24 V existants de plusieurs fabricants. Il peut être contrôlé par les commandes vocales Alexa via un appareil activé séparé et peut être programmé à laide de Hunches.

Cela signifie quAlexa peut être configuré pour obtenir une "intuition" que vous êtes loin de chez vous, de sorte que votre chauffage peut être réduit pour éviter de gaspiller de lénergie et de largent, par exemple.

Aux États-Unis, le thermostat intelligent Amazon peut également être acheté avec une remise dentreprise énergétique, avec la possibilité de trouver des remises directement via Amazon.com.

Un rabais pourrait même signifier que vous pouvez obtenir le nouvel appareil à partir de 10 $ seulement. Bien que le prix total dun peu moins de 60 $ soit de toute façon très raisonnable.

Le thermostat sera disponible aux États-Unis, apparemment en précommande pour une livraison à partir de novembre. Il est disponible seul ou groupé avec les appareils Echo.

On ne sait pas encore quand (si) il pourrait également arriver au Royaume-Uni et dans dautres régions du monde.

