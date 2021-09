Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Eero, propriété dAmazon, a lancé son système Wi-Fi maillé Eero Pro 6 sur Amazon UK .

Doté de la technologie Wi-Fi 6 et de Zigbee , lEero Pro 6 promet des vitesses plus rapides, de meilleures performances et une meilleure couverture et ne nécessite pas de hub domestique intelligent séparé pour connecter des appareils sur votre réseau.

Un seul Eero Pro 6 fonctionne comme un routeur Wi-Fi 6 maillé tri-bande hautes performances avec deux ports Ethernet et un hub Zigbee intégré. Il couvre jusquà 190 mètres carrés, mais vous pouvez obtenir un pack de trois routeurs Eero Pro 6 qui se connectent par câble ou sans fil les uns aux autres pour couvrir jusquà 560 mètres carrés.

Avec ce kit, vous pouvez connecter plus de 75 appareils simultanément. Eero utilise la technologie "TrueMesh" pour acheminer intelligemment le trafic réseau et aider à réduire la congestion, la mise en mémoire tampon et les pertes. Le résultat? Vous devriez pouvoir diffuser du contenu 4K, jouer à des jeux et visioconférence sans interruption.

Eero Pro 6 est rétrocompatible avec toutes les générations Eero, vous pouvez donc mélanger et assortir les appareils Eero pour étendre et personnaliser votre réseau à la maison.

La configuration est simple : suivez simplement les instructions de lapplication. Vous pouvez ensuite lier votre compte Eero à votre compte Amazon - afin que tous les appareils achetés avec votre compte Amazon puissent rejoindre votre réseau immédiatement. Même les appareils Zigbee comme les lumières intelligentes, les serrures, les prises, etc. peuvent se connecter directement à votre réseau.

Lapplication Eero est également disponible pour vous permettre de gérer votre réseau, de mettre Internet en pause ou même de partager votre réseau. Et avec la compétence Eero pour Alexa, vous pouvez utiliser un appareil compatible Alexa ou lapplication Alexa pour mettre Internet en pause, trouver votre téléphone ou éteindre la lumière - le tout avec une simple commande vocale.

Le système Eero Pro 6 est maintenant disponible sur Amazon UK pour 229 £ (un pack) et 599 £ (pack de trois). Il rejoint les systèmes existants Eero 6 (139 £ pour un pack unique), Eero (79 £ (pour un pack unique) et Eero Pro (149 £ pour un pack unique) sur Amazon UK.

