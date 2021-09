Amazon organisera un nouvel événement matériel le 28 septembre

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon a invité des membres de la presse américaine à son événement de lancement de matériel dautomne.

Organisé chaque année et généralement à huis clos - pas de diffusion en direct, malheureusement - lévénement dAmazon est généralement utilisé pour annoncer de nouveaux appareils Echo et autres kits compatibles avec Alexa.

Il ny a pas encore dindication sur ce qui pourrait être dévoilé cette fois, mais lannée dernière, nous avons eu droit au nouveau design en forme de boule pour Echo et Echo Dot, et au lancement de la plate-forme de jeu en nuage Amazon Luna. Peut-être saurons-nous si ce dernier sétend à dautres régions cette fois-ci.

De nouvelles sonnettes vidéo et caméras sans fil de Ring, propriété dAmazon, ont également tendance à apparaître.

Lévénement de lancement aura lieu le mardi 28 septembre 2021 et linvitation indique simplement quelle fournira "des nouvelles sur nos derniers appareils, fonctionnalités et services Amazon".

Pocket-lint vous apportera toutes les nouvelles au fur et à mesure.

Amazon a également récemment lancé un Fire TV Stick 4K Max. Il offre une prise en charge et un traitement Wi-Fi plus rapides, ainsi que toute la gamme de technologies vidéo et audio, y compris HDR10+, Dolby Vision et Dolby Atmos.

Quand est le Black Friday 2021? Les meilleures offres du Black Friday US seront ici Par Maggie Tillman · 7 Décembre 2020 Ah, cest encore la saison. La saison des soldes de Noël!

squirrel_widget_5905147

Il peut également vous montrer des images incrustées dun appareil Ring grâce à des spécifications plus robustes.

Les précommandes sont acceptées dès maintenant pour une livraison à partir du 7 octobre.