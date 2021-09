Bâtir la confiance en Alexa : nous parlons de confidentialité avec Amazon

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Rares sont ceux au Royaume-Uni, aux États-Unis et même en Europe centrale qui ne savent pas ce quest Alexa. Beaucoup lutilisent même au quotidien, pour des informations, la lecture de musique, pour contrôler nos téléviseurs et appareils domestiques intelligents. Cependant, il y en a aussi beaucoup qui se méfient de lassistant numérique et du matériel dans lequel il se trouve.

Amazon dépense du temps et de largent pour lutter contre ce quil prétend être des idées fausses sur Alexa et son utilisation des données. En effet, il dispose dun département entier chargé de renforcer la confiance des consommateurs. À ne pas confondre avec lassociation caritative britannique du même nom, léquipe Alexa Trust dAmazon se concentre entièrement sur les appareils compatibles Alexa, y compris les propres haut-parleurs Echo d Amazon. Il crée et maintient les fonctionnalités de confidentialité, les paramètres et les contrôles quils utilisent, ainsi que les fonctionnalités daccessibilité.

Pocket-lint sest récemment entretenu avec sa directrice, Anne Toth, pour le Podcast Pocket-lint , afin de découvrir ce que lentreprise fait pour convaincre les clients que lassistant le plus éminent du monde est inoffensif. Quil ne fonctionne pas toujours et ne vous enregistre pas en arrière-plan. Et, pour savoir quels outils et garanties sont en place pour apaiser les esprits.

"La perception erronée la plus courante est quAlexa est toujours à lécoute. En fait, les seules circonstances dans lesquelles Alexa diffuse réellement votre voix vers le cloud est de vous renvoyer une réponse. Dans la plupart des cas, vous verrez un anneau bleu une lumière qui vous montrera quand Alexa est active, que vous pouvez ensuite couper physiquement comme je lai chez moi. Ce sont des choses qui ont été intégrées au tout début », explique-t-elle.

"Mais, ce qui est vraiment important, ce sont les outils de transparence et le degré de transparence. Vous pouvez voir toutes les transcriptions, et vous pouvez écouter les enregistrements vocaux. Vous pouvez les inspecter tous - nous vous les rendons accessibles - et vous pouvez supprimez-les tous.

"Vous pouvez dire des choses comme Alexa, supprime ce que je viens de dire ou Alexa, efface tout ce que jai dit. transparence avec laquelle nous pensons pouvoir aider à établir cette relation de confiance avec les clients."

Cependant, la confidentialité est un gros problème et un sujet brûlant en matière de Big Tech. La collecte massive de données en ligne, via lutilisation du Web et les achats en ligne, a fait lobjet de documentaires et de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux. Cependant, Toth nous a dit quil est naturel pour les clients dAmazon de se soucier de leur vie privée, et que cest également au premier plan de la réflexion de lentreprise : "Je vois des preuves chaque jour que les clients se soucient très profondément de ces choses", a-t-elle déclaré. mentionné.

« Nous entendons constamment les clients parler de ces problèmes et de ce qui les intéresse. Cest lune des raisons pour lesquelles nous continuons à créer des contrôles de confidentialité et des fonctionnalités que les clients peuvent utiliser. »

Alexa peut être complètement désactivée, par exemple, ou coupée comme Toth la mentionné. Les conversations que vous avez avec lassistant peuvent être consultées et supprimées. Cela ne sarrêtera pas là non plus.

"Je pense quil y a toujours plus de travail à faire, car la technologie évolue très rapidement", a-t-elle ajouté.

« Nous devons nous assurer quà mesure que la technologie progresse, les contrôles de la confidentialité, la dimension de la confidentialité, évoluent au même rythme. Et nous sommes en train dinventer et dinnover en permanence autour de la confidentialité. »

Vous pouvez entendre lintégralité de linterview de la directrice de léquipe Alexa Trust dAmazon, Anne Toth, dans le dernier épisode du Podcast Pocket-lint (épisode 119).