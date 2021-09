Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon introduit une nouvelle fonctionnalité qui augmente automatiquement le volume de réponse d Alexa sil détecte un environnement de fond bruyant.

Adaptive Volume, comme lappelle Amazon, fonctionnera essentiellement pour sassurer que les utilisateurs peuvent entendre les réponses dAlexa sur les sons domestiques habituels dune machine à laver, dun lave-vaisselle ou peut-être même de la musique sur un autre haut-parleur.

Il sera initialement déployé auprès des utilisateurs dAlexa aux États-Unis, Amazon notant que vous pouvez lactiver en disant "Alexa active le volume adaptatif".

Fait intéressant, il nest pas encore clair si la fonctionnalité fonctionne à lenvers, le volume dAlexa diminuant automatiquement si un bruit de fond minimal est détecté. Cependant, Alexa dispose déjà du mode Whisper , qui, comme son nom lindique, correspondra à une réponse silencieuse à une commande silencieuse.

Il convient également de souligner que le volume adaptatif est différent du son adaptatif ; une fonctionnalité qui a fait ses débuts avec lEcho (4e génération) qui utilise les microphones du haut-parleur pour adapter la musique à lespace environnant.

Quoi quil en soit, cest une fonctionnalité solide (bien quun peu tardive) qui profitera vraiment à ceux qui essaient régulièrement dinteragir avec Alexa dans des environnements pleins dappareils électroménagers, denfants et dautres bruits domestiques sains.

Que cela fonctionne comme décrit, bien sûr, cest une autre affaire. Cependant, nous avons déjà vu à quel point Ambient EQ de Google fonctionne sur sa série décrans intelligents, qui modifie la luminosité, la température de couleur et plus encore en fonction de la lumière de la pièce.

Nous testerons bientôt la dernière fonctionnalité Alexa dAmazon lorsquelle arrivera sur nos appareils compatibles, et mettrons à jour cette histoire lorsque nous en saurons plus sur son déploiement plus large.