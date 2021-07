Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon a collaboré avec un créateur de mode pour lancer une nouvelle version de son plus petit haut-parleur, l Echo Dot.

Techniquement, le nouvel Echo Dot fait partie de la plateforme de financement participatif Build It de lentreprise. Fondamentalement, il a chargé Diane von Furstenberg de développer une gamme impressionnante dEcho Dots, et si suffisamment de personnes les précommandent dans les 30 jours, elles seront mises en vente. Appelées la série Echo Dot x Diane von Furstenberg, les Echo Dots de cette gamme se déclinent en trois motifs : Midnight Kiss , Ikat et Twigs . Ils coûtent tous 59,99 $ chacun, soit 10 $ de plus quun Echo Dot de quatrième génération ordinaire . Mais cest le même prix que les Dots Kids Edition sur le thème du panda et du tigre.

Pour ceux qui ne le savent pas, Diane von Furstenberg, ou DVF, est peut-être plus célèbre pour ses robes portefeuille. On prétend souvent quelle a inventé la robe dans les années 70.

Amazon

Il convient de noter quAmazon a introduit à ce jour quelques produits Build It , notamment une balance nutritionnelle, une horloge à coucou et une imprimante de notes autocollantes. De ces trois, seul le dernier a atteint son objectif à temps. L imprimante Smart Sticky Note sera expédiée entre juillet et septembre 2021. Et, si vous ne lavez pas pré-commandée lors de la campagne Build It initiale, vous ne pouvez pas lacheter pour le moment, curieusement.

Amazon na pas précisé combien dunités de DVF Echo Dots doivent être vendues pour quelles soient réellement construites, mais la date limite est le 13 août 2021. Vous serez facturé si les produits sont expédiés.

