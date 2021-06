Amazon lance Echo Dot Kids au Royaume-Uni et localise le contenu premium Kids+

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon a introduit son Echo Dot adapté aux enfants au Royaume-Uni. Appelé Echo Dot Kids, il est basé sur l Echo Dot de 4e génération introduit à la fin de lannée dernière et bien que le matériel soit identique, il présente le design Panda ou Tiger comme vous pouvez le voir ici.

Une version dEcho Dot Kids est disponible depuis 2018 aux États-Unis, dabord basée sur lancien Echo de 3e génération. Amazon dit quil a travaillé dur pour localiser Alexa pour les enfants britanniques et développer des compétences britanniques sur mesure plutôt que de simplement transplanter lexpérience américaine au Royaume-Uni.

Revue Amazon Echo Dot Kids : Alexa a-t-elle un sens pour vos enfants ?

Alors que lEcho Dot Kids classé 3+ coûte 10 $/10 £ de plus que lEcho Dot standard, vous bénéficiez de quelques fonctionnalités supplémentaires ainsi que du design susmentionné adapté aux enfants. Il existe une garantie sans souci de deux ans pour les débutants, similaire à celle offerte par Amazon pour dautres produits adaptés aux enfants, où il remplacera lappareil sil est cassé.

squirrel_widget_2683194

Un abonnement dun an à Amazon Kids+ est inclus - désormais également présenté à Alexa au Royaume-Uni pour la première fois - qui vous donne des compétences premium de Disney, Number/Alphablocks, Beat The Intro, Harry Potter, Clangers Talk, The Gruffalo et plus encore. Il existe également 170 livres Audible de David Walliams, Michael Bond et CS Lewis, ainsi quun accès à 10 stations de radio Fun Kids et à diverses autres applications éducatives. Les enfants peuvent également régler une alarme de réveil de leur personnage préféré.

Si vous avez un appareil Alexa existant, vous pouvez également y ajouter Kids+ moyennant des frais mensuels de 2,99 $/1,99 £ si vous avez déjà Amazon Prime ou commencez simplement à lutiliser si vous avez déjà un sous-marin Kids+ sur un autre appareil tel quun Kindle pour Tablette Kids ou Fire pour les enfants.

squirrel_widget_193952

Echo Dot Kids est conçu comme un espace sûr pour les enfants, avec des paroles explicites filtrées sur Spotify, Apple Music et Amazon Music tandis que lachat de voix est interdit. Vous pouvez affiner de nombreuses choses sur la façon dont votre enfant expérimente Alexa - y compris la définition des heures de coucher et des limites de temps - dans le tableau de bord Amazon Parent où vous pouvez également voir les commandes et lutilisation dAlexa de votre enfant.

Vous pouvez également mettre complètement lappareil en pause. Les enfants peuvent faire des annonces ou appeler dautres appareils Echo dans votre maison, mais ils ne peuvent pas appeler dautres contacts à moins que vous ne les ayez spécifiquement configurés dans lapplication Alexa en tant que contact de confiance.

Alexa sur Echo Dot Kids remerciera également les enfants sils sont polis (une fonctionnalité appelée Magic Word) et fournira aux enfants des réponses sur mesure qui sont plus éducatives que la version standard dAlexa.

Quand est le Black Friday 2021? Les meilleures offres du Black Friday US seront ici Par Maggie Tillman · 7 Décembre 2020 Ah, cest encore la saison. La saison des soldes de Noël!

Plutôt que davoir à apprendre des réponses spécifiques, Alexa proposera des activités si vous prononcez des commandes comme "Alexa, jouons", "Alexa, allons-y" ou "Alexa, je mennuie", aussi, afin que les enfants puissent généralement trouver quelque chose à entendre quils apprécieront.

Écrit par Dan Grabham.