"Alexa, être ou ne pas être?" Oui, lassistant dAmazon peut maintenant réciter Shakespeare

(Pocket-lint) - Alexa peut maintenant réciter des lignes, des soliloques et des insultes shakespeariens populaires. Les nouvelles fonctionnalités arrivent juste à temps pour Shakespeare Day 2021 et Amazon nous a également fourni les images ci-dessus et ci-dessous qui, nous devons le dire, sont tout à fait excellentes.

La propre recherche dAmazon sur 2000 Britanniques suggère que nous utilisons tous 83 phrases shakespeariennes par mois. Cela nous semble beaucoup, mais cela inclut des termes tels que fair-play (43%), pour lamour de Dieu (40%) et ce qui est fait est fait (39%) qui proviennent tous de pièces populaires de The Bard.

Pour lamour de Dieu de Henry VIII est la phrase la plus utilisée par les Britanniques, environ 120 fois par an - ou environ mille fois par an si vous avez des enfants.

La moitié des personnes interrogées, un tiers (34%) admettent avoir du mal à comprendre le travail de Shakespeare, la moitié (47%) affirmant navoir lu aucun Shakespeare depuis la fin de lécole ou de luniversité.

Pour entendre les phrases, vous pouvez demander à Alexa de "parler comme Shakespeare" pour obtenir une réponse aléatoire ou lui demander de réciter un sonnet ou un soliloque shakespearien ou vous donner une insulte célèbre.

La recherche a également révélé que «pour lamour de Dieu», de Shakespeare H, avec «fair-play», le plus célèbre de The Tempest et «ce qui est fait est fait», prononcé par Lady Macbeth, juste derrière.

Ce que vous pouvez demander à Alexa:

Alexa, parle comme Shakespeare

Alexa, dis-moi une insulte shakespearienne

Alexa, Roméo, Roméo, où es-tu Roméo?

Alexa, être ou ne pas être?

Alexa, récite un sonnet shakespearien

Alexa, récite un Soliloque de Shakespeare

Alexa, dis-moi un limerick shakespearien

