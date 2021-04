Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon a introduit son système de réseau maillé domestique Eero 6 au Royaume-Uni.

À partir de 139 £, le nouveau système ajoute le Wi-Fi 6 et intègre un hub pour maison intelligente Zigbee.

En raison du Wi-Fi 6, il est censé être plus rapide et plus performant que les précédents appareils maillés Eero. Il peut également offrir une couverture simultanée pour plus de 75 appareils connectés.

Les appareils intelligents Zigbee peuvent également sy connecter automatiquement, sans avoir besoin dun hub séparé.

Le système Eero 6 dAmazon est également rétrocompatible et peut donc être utilisé avec toutes les générations Eero précédentes.

«Les clients ont plus que jamais besoin dune connexion Wi-Fi domestique fiable. Nous sommes nombreux à travailler à domicile, à aider les enfants à apprendre en ligne, à rester en contact avec leurs amis et leur famille et à diffuser du contenu 4K et des jeux, souvent en même temps», a déclaré Vice-président dAmazon Devices, Eric Saarnio.

"Eero 6 offre aux clients la vitesse et la fiabilité du Wi-Fi 6 à un prix abordable."

Une unité Eero 6 a une plage de couverture revendiquée allant jusquà 140 m² et coûte 139 £. Un pack de trois coûte 279 £ et a une portée revendiquée allant jusquà 460 m².

Il existe également un plan dabonnement Eero Secure pour 2,99 £ par mois qui ajoute des fonctionnalités de sécurité supplémentaires, tandis que Secure + coûte 9,99 £ par mois.

Les nouveaux appareils sont disponibles sur Amazon.

Écrit par Rik Henderson.