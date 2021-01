Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon facilite encore plus la définition de rappels pour les choses qui vous intéressent, en modifiant les choses pour quAlexa puisse désormais vous informer automatiquement du début dun événement sur lequel vous vous êtes renseigné.

Le nouveau changement - baptisé «Dites-moi quand» - signifiera que les utilisateurs pourront recevoir les mêmes informations de fond sur un événement, ainsi que la notification de lassistant vocal lorsquil se produit réellement.

Comme nous le disons, il sagit dune légère modification de lancien format, qui vous obligerait à passer par deux étapes pour obtenir le même résultat final. Tout dabord, vous demanderiez quand un événement se produit, avant de demander séparément un rappel si vous en aviez besoin.

Dans les exemples décrivant la nouvelle fonctionnalité sur le blog Amazon , les utilisateurs pourraient dire quelque chose du genre: "Alexa, dis-moi quand le Super Bowl est" ou "Alexa, dis-moi quand Family Guy est à la télé".

Essentiellement, cest la manière dAmazon de deviner ce dont vous avez réellement besoin lorsque vous le demandez et de faire dune pierre deux coups.

Et ce nest pas non plus exclusif aux grands jeux ou aux émissions, avec Alexa également capable de vous avertir lorsquun e-mail dun contact spécifique arrive - ce qui signifie que vous naurez pas à vérifier votre téléphone en permanence jusquà ce quil arrive. Dune certaine manière , ceci est une application légèrement plus intéressante du nouveau changement, à condition que vous soyez à laise avec Alexa ayant accès à vos e-mails, bien sûr.

Pour linstant, la fonctionnalité `` Dites-moi quand nest disponible quaux États-Unis, mais, comme cest exactement le genre de petite progression dont lassistant vocal a besoin pour continuer à saméliorer et à comprendre le contexte, nous nous attendons à ce quil soit déployé dans dautres régions. les semaines et les mois à venir.

Écrit par Conor Allison.